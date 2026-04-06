Ergani’deki patlamada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde oto sanayi dükkanında soba sıkışması sonuç meydana gelen patlamada ağır yaralanan vatandaş, yaklaşık 4 aydır sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti.
Olay 12 Ocakta Ergani Sanayi Sitesi'nde oto elektrik dükkanında meydana gelmişti. Dükkanda sobada sıkışma sonucu patlama yaşanmış, olayda 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Patlamada ağır yaralanan Hasan Yüntem (77), yaklaşık 4 aydır yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.