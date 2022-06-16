Erdoğan’ın adaylığı Karamollaoğlu’nu gerdi

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Erdoğan’ın “Seçimler zamanında yapılacak, ben de adayım” sözüne atıf yapan Karamollaoğlu,“Kusura bakmasın, seçimler tam zamanında yapılırsa Sayın Cumhurbaşkanı aday olamaz. Anayasa Mahkemesi müdahale eder. Çünkü çok açık ve net, bir kişi iki dönemden fazla aday olamaz. Olabilir ama bir şartla, Meclis karar verirse ve seçimi öne alırsa” dedi.

Bay Temel değişikliği unuttu

Daha önce Erdoğan’ın iki dönem aday olarak seçildiğini, üçüncü defa aday olamayacağını savunan Karamollaoğlu, Anayasa değişikliği ile sistemin yenilendiğini unuttu. Karamollaoğlu, iki dönem kuralının Anayasa değişikliği öncesinde var olduğunu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildikten sonraki henüz ilk dönemin içinde bulunulduğu gerçeğini yok saydı.

‘367 Sabih Krizi'ni hatırlattı

2023 seçimlerinde Başkan Erdoğan’ın aday olamayacağını öne süren Karamollaoğlu, eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu’nun 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde uydurduğu toplantı yeter sayısı 367 krizini hatırlattı. TBMM’de 11. Cumhurbaşkanı seçilememiş, alınan erken seçim kararının ardından AK Parti yüzde 47’lik oy oranıyla birinci parti olmuş ve sonrasında MHP’nin de desteğiyle Abdullah Gül 339 oyla 11’inci Cumhurbaşkanı seçilmişti.