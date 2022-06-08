Erdoğan'dan Yunanistan'a üsler kuran ABD'ye sert tepki: Bunu yemezler!

Venezuela lideri Maduro, resmi ziyarette bulunmak üzere Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Venezuela lideri Maduro, görüşmenin ardından ortak basın düzenledi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini bir kez daha veto eden Erdoğan, Yunanistan'da kurulan Amerikan üslerine de tepki gösterdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Sayın Maduro'nun Filistin konusundaki duruşu takdire şayandır. Maduro'nun bu ziyareti iş birliğimize önem kazandırdı. İş birliğimiz daha ileri taşıma irademizi ifade ettik. Sağlık, tarım ve turizm başta olmak üzere birçok alanda iş alanı potansiyeli bulunuyor.

"Ticarette hedef 3 milyar dolar"

Mevcut rakamlar bu sene 1 milyar dolara ulaşacağımıza işaret ediyor. Hedefimiz 3 milyar dolara çıkarmaktır. Türkiye Maarif vakfımızın Karakas'taki 3.okulunun açılışı gerçekleştirildi. Venezuela ile kalkınma iş birliğine önem veriyoruz. THY İstanbul-Karakas hattında haftada 7 sefer düzenleyerek köprü vazifesi görmektedir.

Erdoğan Temmuzda Venezuela'ya gidecek

İkili ilişkilerin yanı sıra güncel meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Venezuela'ya karşı yaptırımlara karşı olduğumuz ifade ettim. Türkiye olarak bundan sonrada dost ülkenin yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Temmuz ayı içerisinde iade ziyareti gerçekleştireceğiz. Bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum.

İsveç ve Finlandiya'ya bir veto daha

Bu konuyla ilgili yanıtlarımız çok verdim. İsveç Finlandiya heyetleri geldi, görüşmeler yapıldı. NATO bir güvenlik teşkilatıdır. NATO teröre çanak tutan bir örgüt değildir. İsveç PKK, PYD, YPG gibi terör örgütlerinin cirit attığı ülke konumunda. Parlamento içinde teröristler var. Caddelerinde terör örgütü liderlerinin posterleriyle gösteriler yaptıkları sürece, polisin güvencesinde yaptıkları sürece, devlet televizyonunda teröristlerin söyleşileri yayınlandığı sürece, bunlara buyurun diyemeyiz. Aynı şey Finlandiya için de geçerli. Benzer yapılanma içerisindedir. NATO noktasında bizim geçmişte Yunanistan Fransa ile yaşadıklarımızı, şimdi bunlarla yaşamak istemiyoruz.

Yunanistan'daki 9 Amerikan üssüne tepki

Yunanistan NATO'ya tekrar girdi, 9 tane Amerikan üssü Yunanistan'da kurulu. Bunlar Rusya'ya karşı kurulu diyorlar. Bunu yemezler. 400 milyar avro Yunanistan'ın Avrupa'ya borcu var. Buna rağmen Avrupa ülkeleri silah desteği, uçak veriyorlar. Amerika'nın aynı şekilde desteği var. Kime karşı? Benimle yaptığı görüşmede aramıza başkalarını sokmayalım demesine rağmen, görüşmemizde 2 hafta sonra Amerika'da senatoda yaptığı açıklamalarla görüşme yapmamış gibi Türkiye aleyhine konuşmalar yaptı. Sonra Davos'ta benzer şeyleri yaptı. Biz şahsiyet yoksunu siyasete evet demiyoruz."