Erdoğan'dan sitem: Batı laf üretiyor

HACI YAKIŞIKLI ANKARA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Afrika gezisinin verimli geçtiğini belirten Erdoğan, gerek siyasi gerekse ticari ilişkilerin geliştirilmesi yönünde çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

Ukrayna-Rusya gerilimi bağlamında NATO Zirvesi nedeniyle gezinin üçüncü ayağını ertelenmesi sorulan Başkan Erdoğan, şunları dile getirdi:

Ukrayna'yı yalnız bıraktılar

“Şu anda tabii Rusya ile liderler çerçevesinde henüz ciddi bir görüşme performansı sergileyen çıkmadı. İşte biliyorsunuz Macron Moskova’ya geldi, tablo ortada. Arkasından Scholz geldi, o tablo da ortada. Biden ile ilgili ‘görüştü, görüşüyor’ vesaire dediler, herhangi bir şey çıkmadı. Olayı devlet veya kurumsal bazda ele alacak olursak, burada da şu anda ortada sadece NATO kalıyor. NATO artık tavrını belirlemelidir, ne yapacaksa yapmalıdır. Malum, şu ana kadar Ukrayna’ya ciddi manada bir asker gönderme gibi durumla karşı karşıya henüz kalmadık. Herkes sadece laf yapıyor, iş yapan yok. Böyle bir durum söz konusu. Dolayısıyla Rusya artık sınırda ciddi denilebilecek sayıda asker yığınağı yapmış vaziyette. Tabii bu tablo karşısında neticenin ne olabileceğini kestirmek için herhalde kâhin olmaya gerek yok. Biz de tavrımızı ortaya koyacağız.”

Türk Devletleri hedefte değil

“Putin, Türk devletlerini mi hedef gösteriyor” sorusuna ise Erdoğan şu cevabı verdi: “Ben burada Türk devletlerinin kastedildiğine dair bir ifade görmüyorum. Teşkilatımız, Türk Devletleri arasında başta ekonomik, ticari, kültürel ve beşerî konularda işbirliğini ve dayanışmayı artırmayı hedefliyor. Bu hiçbir ülkeye veya teşkilata karşı bir çaba değil. Bunu Sayın Putin de biliyor. Tabii bizim Türkiye olarak Kırım’daki tavrımız ne olduysa, buralarda da tavrımız aynı oldu. Nitekim yaptığımız açıklamayla da Ukrayna’nın toprak bütünlüğü noktasında tavrımızı ortaya koyduk ve Rusya’nın bu takındığı tavrı reddettiğimizi bildirdik.”

İkisinden de vazgeçmeyiz

Krizin Türkiye etkisi ve Kılıçdaroğlu’nun S-400 ile ilgili açıklaması sorulan Erdoğan, şöyle devam etti: “Biz burada çok hassas davranmalıyız, çok dikkatli adım atmalıyız. Çünkü önüne gelen garip garip şeyler söylüyor. Biz burada devlet yönetiyoruz, hassasiyetimizi korumamız gerekiyor. İkisinden de vazgeçmemiz mümkün değil. Hem Rusya hem Ukrayna ile siyasi, askeri, ekonomik ilişkilerimiz var. Bizim derdimiz öyle bir adım atalım ki hiçbirinden vazgeçmeden bu işi inşallah çözelim. S-400’ler hakkında polemik oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz. Böyle ifadeler kullanmak, bölgemizde olup bitenlerden, dünyadan bihaber olmanın bir sonucu.”