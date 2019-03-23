Erdoğan'dan, Milli Takım'a kutlama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'u mağlup eden A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kaptan Emre Belözoğlu ile görüşerek tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri ilk maçında Arnavutluk'u mağlup eden A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kaptan Emre Belözoğlu'nu kutladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Güneş ve Belözoğlu ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Arnavutluk-Türkiye maçında elde ettikleri galibiyet dolayısıyla tebriklerini iletti.

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