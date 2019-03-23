Erdoğan'dan, Milli Takım'a kutlama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'u mağlup eden A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kaptan Emre Belözoğlu ile görüşerek tebriklerini iletti.23 Mart 2019 Cumartesi 09:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri ilk maçında Arnavutluk'u mağlup eden A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kaptan Emre Belözoğlu'nu kutladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Güneş ve Belözoğlu ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Arnavutluk-Türkiye maçında elde ettikleri galibiyet dolayısıyla tebriklerini iletti.
YORUM YAZ