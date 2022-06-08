Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya bir veto daha!

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında konuşan Erdoğan, "İki ülke teröre destek verdikçe yanıtımız değişmeyecek" dedi.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Teröristleri destekledikleri sürece NATO'ya girin diyemeyiz"

"NATO bir güvenlik teşkilatı, teröre çanak tutan bir örgüt değil.

Terör örgütü liderlerinin fotoğraflarıyla eylem yaptıkları sürece, bunu da İsveç polisinin gözü önünde yaptığı sürece biz bunlara buyurun devam edin, NATO'ya girin diyemeyiz.

Aynı şey Finlandiya için de geçerli. Maalesef Finlandiya da bunun benzeri birçok yapılanmanın içinde.

Fransa'yla yaşadıklarımızı şimdi de bunlarla yaşamak istemiyoruz. "