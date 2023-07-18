Erdoğan'dan flaş emekli zammı hamlesi! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yerel seçimler öncesinde Aralık 2023 ya da Ocak 2024’te, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, "memurlara olduğu gibi emeklilere de seyyanen zam yapılsın" isteğini yerine getireceği belirtiliyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; iktidar kanadı, hem vergi artışlarıyla birlikte hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Körfez turu sonrasında, 2024’ün başına dek Hazine’deki varlığın “güçleneceğini” öngörüyor.

İktidar kanadı, Erdoğan’ın NATO zirvesi sonrası Bahçeli ile görüşmesinde, “Emekliye istenilen düzeyde zammın ileri bir tarihte olabileceğini belirttiğini” ileri sürmüştü. İktidar kanadının sözünü ettiği “ileri tarihin” Aralık 2023 ya da Ocak 2024 olduğu dile getiriliyor.

Erdoğan’ın, Mart 2024'te yapılması beklenen yerel seçimler öncesinde, “Bahçeli’nin de isteğini kırmayarak, emekli aylıklarına yapılacak seyyanen artışları, kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtmayı istediği” kaydediliyor.

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