Erdoğan'dan çok kritik "Rusya" hamlesi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Rus lider Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Rus lideri Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı için en kısa sürede Türkiye’ye beklediğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde diyalog çağrısını yineleyerek diplomasiyi öne çıkarmakta fayda olduğunu, NATO içinde de yapıcı tutumu sürdürdüklerini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefon görüşmesinde sorunun daha karmaşık hale gelmesinin, hele hele askeri bir çatışmanın kimseye yarar getirmeyeceğini vurguladı.
Arabulucu olma teklifi dile getirilmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya arasında gerilim tırmanmadan önce teklif gelmesi halinde arabulucu olmaya sıcak baktığı biliniyordu. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 hafta önce Ukrayna lideri Zelenski ile Kiev'de bir araya gelmişti. Çin'de olimpiyatların açılışı ziyaretine giden Rus Lider Putin'in ise Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu.