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Gündem Erdoğan'dan Bakan Dönmez'e şok sözler! Herkes şaştı kaldı
Gündem

Erdoğan'dan Bakan Dönmez'e şok sözler! Herkes şaştı kaldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Artvin Yusufeli’nde yaşlı bir adamın doğal gaz talebi üzerine Enerji Bakanı Fatih Dönmez'i yanına çağırarak talebin karşılanmasını istedi. Erdoğan, "Öyle mıy mıy yok. Tamam mı ona göre" diyerek uyardı.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 14:43:00 -
Erdoğan'dan Bakan Dönmez'e şok sözler! Herkes şaştı kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yusufeli Yeni Yerleşim Yeri'nde 'Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri ile Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşlı amcayla doğal gaz diyaloğu da izleyenleri gülümsetti.

Açılış töreninde bir vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanına gelerek yaşadığı bölgede doğal gaz sorunu olduğu bilgisini aktardı.

Bu açıklamadan sonra Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i yanına çağırarak bilgi aldı.

Bölgede yaşanan doğal gaz sorununun kendisine iletilmesi üzerine Erdoğan, "Bu haberler bana geldi. Ben de enerji bakanıma talimatı verdim. 'En kısa zamanda oraların doğalgazını da halledeceksin' dedim" ifadelerini kullandı.

"Öyle mıy mıy yok"

Erdoğan, Dönmez'i "Dedi ki 'uzak'. Uzak muzak yok, biz aşığız. Ferhat'ız, dağları deleriz ve ulaşırız. Öyle mıy mıy yok. Tamam mı? Ona göre" diyerek uyardı.

 

 

 

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