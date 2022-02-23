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Gündem Erdoğan’dan Bahçeli’ye İmamoğlu teşekkürü ‘Allah razı olsun’
Gündem

Erdoğan’dan Bahçeli’ye İmamoğlu teşekkürü ‘Allah razı olsun’

Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'ya giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye düşmanlığıyla bilinen ve 'Ermeni soykırım'cısı Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir ile bir araya gelmesi üzerine Devlet Bahçeli’nin İmamoğlu’na gösterdiği sert tepkisini Cumhurbaşkanı Erdoğan takdir etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 13:59:00 -
Erdoğan’dan Bahçeli’ye İmamoğlu teşekkürü ‘Allah razı olsun’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Türkiye düşmanı Cem Özdemir ile bir araya gelmesine sert tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sözlerinin yorumlanmasını isteyen gazeteciler, Başkan Erdoğan’a “Sayın İmamoğlu, Cem Özdemir ile bir görüşme yaptı ve fotoğrafları medyaya yansıdı. Cem Özdemir de biliyorsunuz sözde Ermeni soykırımı yasasının mimarlarından birisi. Bugün de Sayın Devlet Bahçeli çok büyük bir tepki gösterdi. Bu konuda yorumunuz ne olur?” diye sordu.

“Allah kendilerinden razı olsun”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorduğu İmamoğlu sorusuna; “Tabii ben Cumhur İttifakı’nın güçlü bir ortağı olan Devlet Bey’in bu tavrı sebebiyle Allah kendilerinden razı olsun derim. Cumhur İttifak için inşallah 2023 çok daha güçlü neticelenecektir.” cevabını verdi.

Bahçeli’den İmamoğlu’na sert sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, kadına şiddetten Rusya-Ukrayna gerilimine, 6 muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem toplantısından İmamoğlu’nun Münih seyahatine kadar bir çok konuda konuştu.

İmamoğlu’un Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir ile gerçekleştirdi görüşmeye de sert ifadelerle değinen Bahçeli, “Türk ve Türkiye düşmanlığı aleni olan, PKK ve HDP sevdasını her fırsatta dile getiren devşirilmiş sözde siyasetçi Cem Özdemir isimli şarlatanla fotoğraf çektirip kucaklaşması soysuzluğun ete kemiğe bürünmesidir” ifadelerini kullandı.

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