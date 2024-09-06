Erdoğan’a “U” dönüşü yaptı diyenler, “O” dönüşü yapıyorlar!
Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...
Erdoğan’ın “U” dönüşleri diyor, “O” dönüşüyapmaktan sarhoş olan sahtekarlar..
Neymiş, Mısır’da darbe yapılmış ama..
“Bize ne” imiş, “darbe yapıldı ise yapıldı, biz ticaretimize bakmalıyız” imiş.
Bunlar nasıl ahlaksız insanlar biliyor musunuz?
Bunlar nasıl riyakar insanlar biliyor musunuz?
Mısır’daki olayı, Türkiye’ye getirin.
27 Mayıs darbesine getirsem.. O darbeye de sahip çıkar, ahlaksızlar..
Farklı bir örnek vereyim.. Çok lokal örnek..
Ülke genelinden değil...
Biraz daha daraltalım.
Biraz daha daraltalım..
Ve şu somut olaya indirelim:
Adam 30 yıllık karısını mı öldürmüş?
Ama adam güçlü ise!
Parası çok ise!
Arkası kuvvetli ise!
Öyle ise olaya şöyle yaklaşalım:
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Medya
Kulis bilgisi sızdı! Erdoğan, MKYK toplantısında, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyen teğmenler için öyle bir şey söylemiş ki...
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