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Gündem Erdoğan’a “U” dönüşü yaptı diyenler, “O” dönüşü yapıyorlar!
Gündem

Erdoğan’a “U” dönüşü yaptı diyenler, “O” dönüşü yapıyorlar!

Yeniakit Publisher
2024-09-06 10:41:00 -
Erdoğan’a "U" dönüşü yaptı diyenler, "O" dönüşü yapıyorlar!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Erdoğan’ın “U” dönüşleri diyor, “O” dönüşüyapmaktan sarhoş olan sahtekarlar..

Neymiş, Mısır’da darbe yapılmış ama..

“Bize ne” imiş, “darbe yapıldı ise yapıldı, biz ticaretimize bakmalıyız” imiş.

Bunlar nasıl ahlaksız insanlar biliyor musunuz?

Bunlar nasıl riyakar insanlar biliyor musunuz?

Mısır’daki olayı, Türkiye’ye getirin.

27 Mayıs darbesine getirsem.. O darbeye de sahip çıkar, ahlaksızlar..

Farklı bir örnek vereyim.. Çok lokal örnek..

Ülke genelinden değil...

Biraz daha daraltalım.

Biraz daha daraltalım..

Ve şu somut olaya indirelim:

Adam 30 yıllık karısını mı öldürmüş?

Ama adam güçlü ise! 

Parası çok ise!

Arkası kuvvetli ise!

Öyle ise olaya şöyle yaklaşalım:

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

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Yorumlar

İşsiz

Mısır ile onlarca anlaşma imzalanırken abd'nin yeni adımı sanki biraz manidar. Sanırım kurucuları hamas defterini kapatıyor.
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