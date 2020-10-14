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Gündem Erdoğan ve Putin'den kritik değerlendirme
Gündem

Erdoğan ve Putin'den kritik değerlendirme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 20:02:00 -
Erdoğan ve Putin'den kritik değerlendirme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımların ele alındığı görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan meselesi ile Suriye ve Libya'daki durum da değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde Türkiye'nin meselenin (Karabağ) kalıcı bir çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu ifade etti.

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