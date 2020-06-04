Erdoğan-Serrac görüşmesi sırasında bölgede dengeleri değiştirecek gelişme! Libya UMH duyurdu
TRT Arabi Muhabiri Yaser Emre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Ulusal Muatabakat Hükümeti Başkanı Fayiz es-Serrac arasında yapılan görüşme sırasında sürpriz gelişmeyi duyurdu.
Libya'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Trablus'un 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune vilayetini kuşatmasının ardından önemli bir hamle geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac ile bir araya geldi.
Kritik toplantı sırasında Libya UMH, kritik bir hamleye imza attı. TRT Arabi Muhabiri Yaser Emre, Libya UMH'nin Terhune belediye meclisi üyelerini ve belediye meclis başkanını açıkladığını duyurdu.
Emre, konuya ilişkin, "Karmaşaya mahal vermeden, adım adım ilerliyor UMH" yorumunu yaptı.