  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Erdoğan: "Salgının bir süre daha etkisini sürdüreceği anlaşılıyor. Aşı tedariki çalışmalarına önem vererek ülkemizi bu belirsiz geleceğe hazırlıyoruz"
Aktüel

Erdoğan: "Salgının bir süre daha etkisini sürdüreceği anlaşılıyor. Aşı tedariki çalışmalarına önem vererek ülkemizi bu belirsiz geleceğe hazırlıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-31 11:15:43 -
Erdoğan: "Salgının bir süre daha etkisini sürdüreceği anlaşılıyor. Aşı tedariki çalışmalarına önem vererek ülkemizi bu belirsiz geleceğe hazırlıyoruz"
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump 30 dakika önce yazdı! 6 Ocak'ta darbe yapacağı iddiaları daha da güçlendi
Dünya

Trump 30 dakika önce yazdı! 6 Ocak'ta darbe yapacağı iddiaları daha da güçlendi

Donald Trump'ın yaklaşık 30 dakika önce twitterdan paylaştığı bir mesaj, ABD merkezli Salon adlı haber internet sitesinin 'Trump 6 Ocak'ta d..
Arnavutluk'tan 'Türk bayrağı' kararı: 2 yıl hapis cezası verildi
Dünya

Arnavutluk'tan 'Türk bayrağı' kararı: 2 yıl hapis cezası verildi

Arnavutluk'un Leş şehrindeki yetkili mahkeme, 2017'de Qafe Molle Barajı'nda asılan Türk bayrağının indirilmesi için yapılan protestoyu kışkı..
Netanyahu casusunu karşıladı! Asfaltı öptü
Dünya

Netanyahu casusunu karşıladı! Asfaltı öptü

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'de 30 sene hapis yatan İsrailli casusu Tel Aviv'deki havalimanında karşıladı. ..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay