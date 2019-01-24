Erdoğan Malta Cumhurbaşkanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca'yı Beştepe'de resmi törenle karşıladı. Törende, Erdoğan ve Marie Louise Coleiro Preca'nın alandaki yerlerini almasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.

Konuk Cumhurbaşkanı, Muhafız Alayı Tören Kıtasını selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve o dönemin kostümlerini giyen askerler de yer aldı. Erdoğan ve Preca, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından baş başa görüşmeye geçti. Baş başa ve heyetler arası gerçekleşecek olan görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Preca'nın ortak basın açıklaması yapması bekleniyor. Ziyaret, Malta'dan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olması nedeniyle önem taşıyor.

Cumhurbaşkanlığından ziyarete ilişkin yapılan açıklamaya göre; görüşmelerde, Malta ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, çeşitli alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Ayrıca, Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkileri ve üyelik süreci ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.