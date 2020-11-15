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Aktüel Erdoğan: "(KKTC) Maraş'ta atılan adımın amacı yeni mağduriyetler oluşturmak değil, bilakis mevcut mağduriyetlerin giderilmesini sağlamaktır."
Aktüel

Erdoğan: "(KKTC) Maraş'ta atılan adımın amacı yeni mağduriyetler oluşturmak değil, bilakis mevcut mağduriyetlerin giderilmesini sağlamaktır."

Yeniakit Publisher
2020-11-15 15:49:27 -
Erdoğan: "(KKTC) Maraş'ta atılan adımın amacı yeni mağduriyetler oluşturmak değil, bilakis mevcut mağduriyetlerin giderilmesini sağlamaktır."
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