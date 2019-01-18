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Erdoğan Fazıl Say'ın konserinde: Sevgili Fazıl...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fazıl Say'ın davetiyle "Truva Sonatı" konserine eşi Emine Erdoğan ile beraber katıldı. Say, Erdoğan'a katılımı nedeniyle teşekkür etti.

18 Ocak 2019 Cuma 21:04
Erdoğan Fazıl Say'ın konserinde: Sevgili Fazıl...

Fazıl Say'ın bu akşam Ankara'da gerçekleşen "Truva Sonatı" konserine medyatik isimler kadar siyaset dünyasından katılımlar da dikkat çekti.

Say, geçtiğimiz günlerde Erdoğan'ı konserine davet etmiş Erdoğan ise "program uyarsa gelebilirim" mesajı vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan bu akşam konsere katıldı. 

Konsere Erdoğan'ın katılımı nedeniyle konserin yapılacağı salon içi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Davetliler de yüksek güvenlikten geçirilerek içeri alındı.

Ayakta alkışladı

Erdoğan da izleyicilerle beraber konser sonunda Say'ı ayakta alkışladı. Sahneye tekrar çağrılan Say'ın "Umarım sanatımı beğenmişsinizdir. Herkese teşekkürler. Sakin bir parça çalarak konseri bitirmek istiyorum. Kızımın doğumunda yaptığım kumru isimli Parça. Ona sevgiler yollayarak çalıyorum..." dedi.

Erdoğan sahneye çıktı

Konser sonunda Erdoğan da sahneye çıktı. Sözlerine 'Sevgili Fazıl' diyerek başlayan Erdoğan şunları ifade etti:

Sevgili Fazıl, gerçekten bizlere bu prömiyeri çok farklı takdim ettiler. Tabi şimdi Çanakkale eyvallah, İzmir eyvallah, ama şimdi Ankara, İstanbul lazım. Ve Ankara'yı Kulliyedeki operada yapalım. Diğerini de İstanbul'da Harbiye merkezde yapalım. Oda güzel bir sunumla İstanbullulara ve Ankaralıları bir daha bir araya getirir. Fakat arkadaşlarım bana bir sürpriz yaptılar. Tabi Aşık Veysel olunca aramışlar taramışlar "benim yarim kara topraktır" bunun plağını bulmuşlar. Şimdi ben de bu plağı sevgili Fazıl'a takdim ediyorum.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın konserden sonra kulise geçtiği ve 10 dakikaka kadar Fazıl Say ile görüştükten sonra salondan ayrıldıkları belirtildi.

 

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 21:04
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Çanakkale
  4. Ankara
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YORUM YAZ

  • Mert K.Mert K.1 sa önce
    İşte Modern Türkiye.
  • MuhoMuho1 sa önce
    Maho harbiden mahoymuşsun.Akşam ezanını ilk defamı duydun.Akşam ezanı herdaim çabuk okunur.
  • misafirmisafir1 sa önce
    CB kutluyorum....
  • hayat hayat 2 sa önce
    düne kadar hain dedikleri yerden yere vurdukları, afaroz ilan ettikleri vetürk vatandaşlığından çıkaracakları adamı dinlemeye mi gitmişler.. ve onu eleştiren yandaşlarda yarından itibaren fazlı sayı alkışlar...erdoğan islam hak din değil dese, islamı bırakacak yüzde 50 bir kitle çıkar.
  • mahoagamahoaga2 sa önce
    AŞAĞIDAKİ MESAJLARI ATAN seviyesiz CHP'li birisinin konserine gittiği için C.Başkanımızı (bu konuda) kınıyorum. 'Tanri, ugruna yasayacagin bir sey mi olecegin bir sey mi yoksa hayvanlasip oldurecegin bir sey mi ?!" "İrmaklarindan saraplar akacak diyorsun,cenneti ala meyhane midir?her muminine 2 huri verecegim diyosun,cenneti ala k..hane midir? Bilmem farkettiniz mi ama nerde yavşak adi magazinci hırsız şaklaban varsa hepsi allahçı, bu bir paradoks mu?"" Muezzin 22 saniyede okudu aksam ezanini yahu. Prestissimmo con fuco!!! Ne acelen var? Sevgili? Raki masasi?"
  • Mahmut OzMahmut Oz2 sa önce
    Bu ne simdi? Stockholm sendromumu? Yola ciktiklarini,yolda bulduklarina degisiyorsan bu senin bilecegin 1 sey ama basin tekrar sikistiginda meydanlara cagirirsan yolda bulduklarindan kim gelecek hep birlikte bekleyip gorecegiz.
  • komünistkomünist2 sa önce
    erdoğan salt çoğunluğu kaybedince en uçtaki adamı bile kucaklar olmuş, ama hedefe varmaz erdoğan,
  • atıf.atıf.2 sa önce
    hala alışmadınız mı geri adımlara,tek ayak üstünde geri dönüşlere.
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 2 sa önce
    Milletimin ayrılma bölünme endişesi,Mezarımda dahi rahatsız eder beni.Saldırgan düşmanlara karşı birleşmek iken çâremiz,Birlik olmazsa, kızgın demirle dağlanmış gibi yanarımYazan: Yavuz Sultan Selim Han
  • Remzi-1461Remzi-14613 sa önce
    Ak partiye oy vermiş bir kişi olarak,bir vatandaş olarak içime hiç sinmedi.Bizler burada ne söylersek söyleyelim çok önemli değil ,daha da önemlisi biz vatandaşlar,cahiliz,biz bilmeyiz,belkide yanlış düşünüyoruz olabilir.Bizler sadece oy vermeye yarayan kişiler miyiz acabaaaa??Ne bileyim arkadaş...
  • Yozgatlı Yozgatlı 3 sa önce
    Devlet Başkanımız her zaman olduğu gibi büyüklüğünü gösterdi
  • Recep GülerRecep Güler3 sa önce
    DAVET'E İCABET,,EDER,BİLİYORSUNUZ!DEVLET YÖNETİLİYOR,DEVLET-KÜS OLMAZ,SANAT SADECE BİZE GÖRE DEĞİLDİR!
  • MustafaMustafa3 sa önce
    Edepsizlerin çağrısına uyarsaniz edepsizler kendini edepli zanneder
  • KaplanKaplan3 sa önce
    Ne işin var bu soysuzun konserinde bu soysuz daha düne kadar dinimize kimliğimize küfretmiyormuydu.

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