Erdoğan Fazıl Say'ın konserinde: Sevgili Fazıl...

Fazıl Say'ın bu akşam Ankara'da gerçekleşen "Truva Sonatı" konserine medyatik isimler kadar siyaset dünyasından katılımlar da dikkat çekti.

Say, geçtiğimiz günlerde Erdoğan'ı konserine davet etmiş Erdoğan ise "program uyarsa gelebilirim" mesajı vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan bu akşam konsere katıldı.

Konsere Erdoğan'ın katılımı nedeniyle konserin yapılacağı salon içi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Davetliler de yüksek güvenlikten geçirilerek içeri alındı.

Ayakta alkışladı

Erdoğan da izleyicilerle beraber konser sonunda Say'ı ayakta alkışladı. Sahneye tekrar çağrılan Say'ın "Umarım sanatımı beğenmişsinizdir. Herkese teşekkürler. Sakin bir parça çalarak konseri bitirmek istiyorum. Kızımın doğumunda yaptığım kumru isimli Parça. Ona sevgiler yollayarak çalıyorum..." dedi.

Erdoğan sahneye çıktı

Konser sonunda Erdoğan da sahneye çıktı. Sözlerine 'Sevgili Fazıl' diyerek başlayan Erdoğan şunları ifade etti:

Sevgili Fazıl, gerçekten bizlere bu prömiyeri çok farklı takdim ettiler. Tabi şimdi Çanakkale eyvallah, İzmir eyvallah, ama şimdi Ankara, İstanbul lazım. Ve Ankara'yı Kulliyedeki operada yapalım. Diğerini de İstanbul'da Harbiye merkezde yapalım. Oda güzel bir sunumla İstanbullulara ve Ankaralıları bir daha bir araya getirir. Fakat arkadaşlarım bana bir sürpriz yaptılar. Tabi Aşık Veysel olunca aramışlar taramışlar "benim yarim kara topraktır" bunun plağını bulmuşlar. Şimdi ben de bu plağı sevgili Fazıl'a takdim ediyorum.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın konserden sonra kulise geçtiği ve 10 dakikaka kadar Fazıl Say ile görüştükten sonra salondan ayrıldıkları belirtildi.