Erdoğan Eren Kimdir? Ak Parti Hınıs Belediye Başkan adayı Erdoğan Eren
Ak Parti Erzurum ilçe belediye başkan adayları açıklandı. 2019 yılı yerel seçim için Erzurum Ak Parti il ilçe belediye başkan adayları isim listesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıkladı. Ak Parti Erzurum Hınıs belediye başkan adayı Erdoğan Eren oldu. Peki, Erdoğan Eren kimdir? Erdoğan Eren kaç yaşında?25 Ocak 2019 Cuma 15:17
Ak Parti Erzurum ilçe belediye başkan adayları açıklandı. 2019 yılı yerel seçim için Erzurum Ak Parti il ilçe belediye başkan adayları isim listesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıkladı. Ak Parti Erzurum Hınıs belediye başkan adayı Erdoğan Eren oldu. Peki, Erdoğan Eren kimdir? Erdoğan Eren kaç yaşında?
Erdoğan Eren kimdir?
05.05.1978 Hınıs doğumluyum.İlk Orta ve Lise öğrenimimi Hınıs'taki çeşitli okullarda tamamladım.
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakultesi Kamu Yönetimi bölümünü Yüksek onur belgesiyle bitirdim.
Ahmet Yesevi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yüksek lisans bölümünü yüksek onur belgesiyle tamamladım.
Hınıs'ta ikamet etmekteyim.Ticaretle uğraşmaktayım.
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