Erdoğan böyle meydan okudu: Yedi düveli karşımıza alırız, ümmetin onurunu yere düşürmeyiz!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

“Asıl hedef milletimizin ve ülkemizin bekasıdır. NATO'nun 5. maddesini uyguluyoruz.” diyen Erdoğan, şunları söyledi:

“Koalisyon güçlerini Suriye’ye kim davet etti bilmiyorum. Rejim değil. Ama Rusya’yı rejim davet etti bunu biliyorum. Kökü sağlam olan ağacı rüzgar deviremez gerekirse yedi düveli karşımıza almak pahasına bu milletin haysiyetini yere düşürmedik, düşürmeyeceğiz. Şehitler tepesi hiç boş kalmayacak olsa da hak ve hakikat için mücadeleye devam edeceğiz. En büyük hesabın Allah'ın hesabı olduğu inancıyla doğru bildiğimiz yolda yürümekte kararlıyız. Biz dik durup bir ve beraber olursak kimse bizim sırtımızı yere getiremez.”