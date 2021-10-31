Erdoğan-Biden zirvesi sonrası ABD ve Türkiye'den ilk açıklama

G20 Liderler Zirvesi için İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'in 1 saati aşkın süren görüşmesi sona erdi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da yer aldı.

Ortak mekanizma kurulacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Roma'daki görüşmesinde, iki ülke ilişkilerini geliştirmek için müşterek irade beyanında bulunuldu ve bu doğrultuda ortak mekanizma kurulması konusunda mutabık kalındı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Biden, İtalya'nın başkenti Roma'da devam eden G-20 Liderler Zirvesi marjında görüştü. Pozitif bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede iki lider, Türkiye-ABD ilişkilerini daha da güçlendirmek ve geliştirmek için müşterek irade beyanında bulundu. Bu doğrultuda ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kaldı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda karşılıklı atılacak adımların müzakere edildiği görüşmede, NATO ittifakı ve stratejik ortaklık zeminine vurgu yapıldı.

Görüşmede, iklim değişikliği konusunda karşılıklı atılan adımlardan duyulan memnuniyet de dile getirildi.

Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray'dan yapılan basın açıklamasında, Biden ile Erdoğan'ın Roma'da G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Biden'ın Türkiye ile yapıcı ilişkilerin sürdürülmesi, iş birliği alanlarının genişletilmesi ve anlaşmazlıkların etkin biçimde yönetilmesi arzusunun altını çizdiği, Türkiye'nin Afganistan'daki NATO misyonuna yaklaşık 20 yıl katkıda bulunmasını takdirle karşıladığını dile getirdiği aktarıldı.

Liderlerin görüşmesinde, Suriye'deki siyasi süreç, Afganistan'da ihtiyaç sahiplerine insani yardımın ulaştırılması, Libya'daki seçimler, Doğu Akdeniz'deki durum ve Kafkasya'nın güneyindeki diplomatik çabaların gündeme geldiği kaydedildi.

ABD Başkanı Biden'ın iki ülke arasında savunma iş birliğini ve Türkiye'nin NATO üyesi olarak önemini teyit ettiği, öte yandan ABD'nin Türkiye'nin Rus S-400 füze savunma sistemine sahip olmasından endişe duyduğuna işaret ettiği bildirildi.

Biden'ın görüşmede ayrıca güçlü demokratik kurumların, insan haklarına saygının, barış ve refah için hukukun üstünlüğünün önemine vurgu yaptığı ifade edildi.

Dün yaşananlar

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın, Roma'daki Nuvola Kongre Merkezi'nde düzenlediği zirvenin açılışı, ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin konuklarını karşılamasıyla yapıldı.

Erdoğan'ın Biden ile sohbeti dikkat çekti

İtalya Başbakanı Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu konuklarını tek tek kapıda karşıladı. İtalya Başbakanı Draghi ve konukları, daha sonra birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Erdoğan'ın törende Abd Başkanı Biden ile sohbeti dikkat çekti.

Fotoğraf çekiminde Erdoğan'ın sağ tarafında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yer aldı. Liderler, daha sonra "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" temalı birinci çalışma oturumuna geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 zirvesi nedeniyle bulunduğu Roma'da bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan'a görüşmelerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik etti. G20 Liderler Zirvesi nedeniyle İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.

Erdoğan liderler ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Mario Draghi, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile de görüştü.