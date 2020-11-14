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Aktüel Erdoğan, AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerinde konuştu: (1)
Aktüel

Erdoğan, AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerinde konuştu: (1)

"Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz. Ekonomi yönetimini yeniden oluşturduk" - "Geçtiğimiz yıl başlattığımız hukuk reformlarını, ekonomik güven iklimini de tahkim edecek şekilde hızlandırarak sürdürüyoruz" - "İçeride ve dışarıda yaşadığımız her hadisede aldığımız güçlü destek bize milletimizin büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa sorumluluğunu AK Parti'ye verdiğini gösteriyor" - "Böyle tarihi ve kutlu bir mücadelede senlik, benlik kavgasına, şahsi çıkarları davasının üzerine çıkarmaya, hele hele kibre, atalete, tembelliğe, nobranlığa asla yer yoktur"

Yeniakit Publisher
2020-11-14 14:24:22 -
Erdoğan, AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerinde konuştu: (1)

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz. Ekonomi yönetimini yeniden oluşturduk." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşma gayretinde olduğu gibi, 2053 vizyonunu hayata geçirme mücadelesinde de Kars ve Karaman'ı en önlerde görmek istediklerini söyledi.

AK Parti'nin geçilen 18 yılda ülkeyi demokraside ve kalkınmada tarihinde görülmemiş hizmetlerle, yatırımlarla, eserlerle tanıştırdığını dile getiren Erdoğan, önlerindeki dönemde de daha büyük başarılarla milletle birlikte hedeflere yürümeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Erdoğan, bunun yolunun dünya ile beraber yaşanılan bu kritik dönemin birlik, beraberlik, kardeşlik içinde geride bırakılmasından geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son dönemde ardı ardına maruz kaldığımız saldırıları, Allah'ın yardımı ve milletimizin ferasetiyle birer birer etkisiz hale getirmeyi başardık. Ülkemize kazandırdığımız güçlü alt yapı sayesinde pek çok devletin baş etmekte zorlandığı salgın dönemini en az kayıpla yöneterek felaket görüntülerinin ortaya çıkmasına engel olduk. Sadece bununla kalmadık salgın sonrası yeniden şekillenecek küresel, siyasi ve ekonomik düzende ülkemizi hak ettiği yere çıkartacak adımları da kararlılıkla atıyoruz. Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz. Ekonomi yönetimini yeniden oluşturduk. Hem mevcut sıkıntıları çözecek adımları hem bizi hedeflerimize ulaştıracak hamleleri süratle hayata geçirme azmindeyiz. Aynı şekilde geçtiğimiz yıl başlattığımız hukuk reformlarını, ekonomik güven iklimini de tahkim edecek şekilde hızlandırarak sürdürüyoruz. Milletimizden bu kritik dönemde salgınla mücadele için uygulamaya koyduğumuz tedbirlere hassasiyetle riayet etmelerini bekliyorum. Görüyorsunuz Avrupa'dan Amerika'ya kadar dünyanın her yerinde salgınla baş edemeyen ülkeler yeniden içe kapanmaya başladı. Şayet milletimiz 'TAMAM' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet ederse bizim bu tür sert tedbirlere ihtiyacımız kalmaz."

- "Ben milletime güveniyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirlerin ana caddeleri ve meydanlarındaki sigara içme yasağının da bu çerçevede değerlendirilmesini istediğini vurgulayarak, "Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil, onun sağlığını korumaktır. Daha dün Tekirdağ'da yeni bir şehir hastanesi açtık. Adını da İsmail Fehmi Cumalıoğlu Tekirdağ Şehir Hastanesi koyduğumuz bu muhteşem hastane ile sağlık alt yapımızın gücü sayesinde şimdilik hastanelerimizde ve vakalara müdahalede herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz." diye konuştu.

Mevsim itibarıyla soğuk algınlığı ve gribin de yavaş yavaş artacağına işaret eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kurallara uymaz ve kendi sağlığımızı kendimiz korumazsak bu yükü taşımakta zorlanabiliriz. Böyle acı ve trajik bir duruma meydan vermeyeceği konusunda ben milletime güveniyorum. İçeride ve dışarıda yaşadığımız her hadisede aldığımız güçlü destek bize milletimizin büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa sorumluluğunu AK Parti'ye verdiğini gösteriyor. Tabii bu durum genel başkanından mahalle temsilcisine kadar tüm AK Partililerin omuzlarına tarihi bir sorumluluk yüklüyor. Madem AK Parti milletin kurduğu ve istikametini hep milletin belirlediği partidir, öyleyse bize düşen bu sorumluluğun gereğini yerine getirmektir. Bu anlayışla Meclis'te daha çok çalışacağız. Bu anlayışla hükümette daha çok gayret göstereceğiz. Bu anlayışla teşkilatlarımızın milletimizle daha sıkı kucaklaşmasını sağlayacağız. Bu anlayışla belediyelerimizde daha çok hizmet ortaya koyacağız. Velhasıl hep birlikte gecemizi gündüzümüze katarak tüm samimiyetimizle, enerjimizle, birikimimizle çalışacak, çabalayacak ve milletimize layık olacağız. Görüldüğü gibi yapacak çok işimiz var. Böyle tarihi ve kutlu bir mücadelede senlik, benlik kavgasına, şahsi çıkarları davasının üzerine çıkarmaya, hele hele kibre, atalete, tembelliğe, nobranlığa asla yer yoktur."

(Sürecek)

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