  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Erdinç Bolcal öldürüldü!
Gündem

Erdinç Bolcal öldürüldü!

Yeniakit Publisher
2023-12-25 12:29:00 - 2023-12-25 13:00:42
Erdinç Bolcal öldürüldü!

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal'ı nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) PKK/KCK'nın sözde Şilan Guyi Akademi sorumlusu 'Ali Xebat' kod adlı Erdinç Bolcal'ı Irak'ın Süleymaniye şehrinde etkisiz hale getirdi.

MİT, istihbarat ağı sayesinde PKK/KCK'nın sözde Şilan Guyi Akademi sorumlusu 'Ali Xebat' kod adlı Erdinç Bolcal'ın, Kerkük'teki Türkmenlere yönelik eylem hazırlığı içerisinde olduğunu tespit etti. Türkiye'ye karşı bölücü faaliyetler amacıyla teröristlere eğitim ve talimatlar veren terörist Bolcal ve beraberindeki örgüt mensupları, Süleymaniye'de düzenlenen nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Erdinç Bolcal, terör örgütü adına İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerde ideolojik eğitimler verip gençleri propaganda ve baskı çalışmaları ile PKK'nın kırsal kadrolarına katmak için çalışmalarda bulundu. Daha sonra Irak'ın kuzeyine geçerek Süleymaniye ve Kerkük'te sözde tabur komutanlığı ve akademi sorumluluğu faaliyetlerinde bulundu.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Boşnak

Bir köpek daha itler mezarlığı na.

Hangisi Bu

Ayakkabı numarası 43 olan, yetmiş teröristten biri mi?
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23