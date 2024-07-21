Erbakan’ın dâvâ arkadaşı Arif Emre’yi rahmetle anıyoruz

ALİ KANTARCI İSTANBUL

Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Hoca ile birlikte Anadolu ve İslam coğrafyasına Millî Görüş mührünü vuran merhum yazarımız Süleyman Arif Emre’yi Hakk’a irtihalinin 5. sene-i devriyesinde rahmetle yâd ediyoruz. 21 Temmuz 2019’da aramızdan ayrılan Süleyman Arif Emre’nin kabri Karacaahmet Mezarlığı’nda bulunuyor. Yıllarca gazetemiz akit’te kaleme aldığı yazılarla okurlarımıza ufuk katan merhum Süleyman Arif Emre, siyasetçi kimliğinin yanı sıra güçlü bir şairdi. Emre’nin, hece ve aruz vezni ile yazılmış 200’ü aşkın şiiri mevcut. Süleyman Arif Emre, “Siyasette 35 Yıl” adlı üç ciltlik eserinde hatıralarını kaleme almıştı.

Dâvâsından ödün vermedi

Dâvâsı uğruna birçok zorlukla karşılaşan ve bu uğurda bedel ödeyen Süleyman Arif Emre, 12 Eylül darbesinin ardından cezaevine atıldı. Mamak Sıkıyönetim Mahkemesi’nde yargılanan Emre, beraat ettikten sonra da dâvâsından dönmedi. Erbakan Hoca ile birlikte Refah Partisi’nin kuruluşunda yer alan Emre, partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Emre, 28 Şubat sürecinde Refah Partisi’nin kapatılmasının ardından Fazilet Partisi ve Saadet Partisi yönetimlerinde de görev aldı.

Kabri başında anılıyor

Öte yandan; Türk siyasetinin önde gelen isimlerinden merhum Süleyman Arif Emre, vefat yıldönümünde mezarı başında dualarla anılacak. Necip Fazıl Kısakürek, Osman Yüksel Serdengeçti gibi büyük dâvâ adamlarının gönüllü avukatlığını yapan Arif Emre’nin, bugün Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabri başında dua program düzenlenecek.

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