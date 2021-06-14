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Aktüel Erbakan Vakfı Çırağan Sarayı'nda D-8 Zirvesine ev sahipliği yapacak
Aktüel

Erbakan Vakfı Çırağan Sarayı'nda D-8 Zirvesine ev sahipliği yapacak

Erbakan Vakfı, 54. Hükümet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın öncülüğünde 15 Haziran 1997’de kurulan Gelişen 8 Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütü (D-8)'nün, 24. kuruluş yıldönümünde İstanbul Çırağan Sarayı'nda düzenlenen uluslararası programa ev sahipliği yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 14:33:00 -
Erbakan Vakfı Çırağan Sarayı'nda D-8 Zirvesine ev sahipliği yapacak

 yeniakit.com.tr  Ankara 

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı, D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 24. kuruluş yıldönümü münasebetiyle, ‘D-8 İLE YENİ BİR DÜNYA’ teması ile D-8'in kuruluşuna imzaların atıldığı İstanbul Çırağan Sarayı'nda uluslararası bir programa imza atacak.

Pandemi sebebiyle sınırlı sayıda davetli katılacak

Pandemi koşulları sebebiyle sınırlı sayıda davetlinin yer alacağı zirveye, 26 Haziran 2016 tarihinde D-8 Genel Sekreterliği ile Erbakan Vakfı arasında yapılan ‘Mutabakat Anlaşması' çerçevesinde, D-8 Genel Sekreteri Birinci Direktörü Nasir Aminu ve Erbakan Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu adına Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, D-8 Dönem Başkanı Bangladeş’i temsilen Büyükelçi Mosud Mannan ve D-8 üye ülkelerinin dışişleri bakanları, büyükelçileri ve başkonsolosları, Türkiye’den çeşitli siyasi parti liderleri ve sivil toplum örgütleri başkanlarının katılacağı bildirildi.

"D-8 yeni bir dünyanın kuruluşuna rehberlik edecektir"

Erbakan Vakfı Genel Sekreteri Doğan Bekin programa ilişkin yaptığı açıklamada, "Dünya’da küresel çapta G-7, BRICS gibi küresel yönetişimin geleceğinde söz sahibi olabilecek örgütlenmelerle birlikte önemi her geçen gün artarak devam etmekte olan D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın, kuruluş gayesine ve ortaya konulan ilkelerine uygun olarak ikinci aşamada Müslüman ülkelerin D-60 olarak güçlerini birleştirebilecekleri önemli bir küresel güç merkezi olacağına olan inancımız tamdır. Özellikle son yıllarda yaşanan siyasi kırılmalar, iç savaşlar ve küresel tehditler D-8’in kuruluş ilkelerini gün geçtikçe daha da önemli kılmaktadır. Bütün gayemiz, ülkemizin ve tüm İslam âleminin huzur, barış ve kardeşlik içerisinde D-8 şemsiyesi altında geleceğe güvenle bakabilecekleri ‘Yeni bir Dünya’nın kuruluşuna ön ayak olabilmektir." ifadelerini kullandı.

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