Erbakan: Özgürlükçü anayasayı destekliyoruz

Resul Ekrem Şahan Ankara

22 kez müdahale yapıldı. Fakat buna rağmen tam istenilen noktaya gelmedi. Ancak bundan sonrada tabiri caizse ‘yamalı bohça’ haline gelmiş anayasanın tekrardan tamir edelim denmesi gerçekten zor. Yerli, milli, sivil, hakkı ve adaleti üstün tutan, inanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü, ibadet özgürlüğünü mükemmel şekilde güvence altına alan bir anayasanın yapılmasını destekleriz” şeklinde konuştu.

Erbakan, “Bir kere sivil bir anayasa yapılmasını eskiden beri toplumun her kesimi dile getiriyor. Bu yerli ve milli konusunda ‘mevcut anayasa yerli ve milli değil mi?’ deniliyor. Onunla ilgili 12 Eylül darbesine bakmak lazım. 12 Eylül darbesi ne kadar milli ve yerli darbe idi. Amerika’nın 12 Eylül’deki parmağı ve arka plandaki etkisi ortaya çıktı. Bu nedenle yeni bir anayasa yapılmasına destek olabiliriz. Ancak tabii ben yaptım oldu anlayışı ile değil. Bütün muhalefetin hatta meclis dışı partilerin kesimlerinde görüşleri alınarak mümkün olduğunca bir toplumsal mutabakat sağlanarak yapılmasında fayda olur diye düşünüyoruz. Tabii bizim dışımızdaki muhalefet bir ‘istemezük’ anlayışı ile çıktı. İktidar ne yaparsa yapsın bundan bir hayır gelmez biz istemeyiz olmaz gibi ne yapılmak istendiğini, nasıl bir anayasa olacağını oturmadan konuşmadan görmeden tavır sergilendi” diye konuştu. Erbakan şöyle devam etti: “Anayasayı Cumhur İttifakı olarak kendi içinizde hazırlıyorsunuz dediler. Peki muhalefet partileri de (HDP, CHP, SP, İP) bir anayasa hazırlığı yaptı. Bu basına da yansıdı. Siz yaparken bir şey yok. Cumhur İttifakı yaparken neden sorun olsun. Sonuçta herkes kırmızı çizgilerini, önceliklerini, taleplerini hazırlasın, bildirsin ve böylece bir mutabakat halinde bu anayasa yapılsın. Doğrudan doğruya istemezük, sırası değil, yeri değil, sizin yapacağınız işten hayır gelmez gibi anlayışla Yeniden Refah Partisi olarak hareket etmedik. Yeter ki yapılan iş vatanın, milletin hayrına olsun.”