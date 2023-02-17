EPDK duyurdu! Elektrik ve doğal gaz abonelikleriyle ilgili yeni karar...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), depremden etkilenen vatandaşların elektrik ve doğal gaz için yeni abonelik yaptırırken güvence bedeli ödemeyeceğini duyurdu. Söz konusu kararın OHAL süresi boyunca geçerli olacağı belirtildi.

Depremden etkilenen bölgelerle ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan yeni bir adım geldi. EPDK kararı ile depremden etkilenen vatandaşlar elektrik ve doğal gaz için yeni abonelik yaptırırken olağanüstü hal süresi boyunca güvence bedeli ödemeyecek. İşte detaylar...

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle bölgede yaşayan ve Depremzede olan vatandaşlar farklı şehirlere giderek kiralık daire tutmaya başladı. Elektrik, su, doğal gaz, telefon gibi ihtiyaçları için abonelik açtırmak isteyen depremzedelere yönelik olarak OHAL kapsamında yeni haklar sunuldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı ile depremden etkilenen vatandaşlar elektrik ve doğal gaz için yeni Abonelik yaptırırken olağanüstü hal süresi boyunca güvence bedeli ödemeyecek.