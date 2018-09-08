THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Envigado - Patriotas maçı ne zaman saat kaçta?

Envigado - Patriotas maçının ne zaman ve saat kaçta oynanacağı merak ediliyor. Envigado son haftadaki Patriotas müsabasında 0-0 berabere kaldı. Patriotas ise Envigado karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı. Yeşil sahalarda kozlarını paylaşacak olan Envigado – Patriotas maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde. İşte Envigado – Patriotas maçında son durum bilgileri…

08 Eylül 2018 Cumartesi 11:08
Envigado - Patriotas maçı ne zaman saat kaçta?

Envigado - Patriotas maçının ne zaman ve saat kaçta oynanacağı merak ediliyor. Envigado son haftadaki Patriotas müsabasında 0-0 berabere kaldı. Patriotas ise Envigado karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı. Yeşil sahalarda kozlarını paylaşacak olan Envigado – Patriotas maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde. İşte Envigado – Patriotas maçında son durum bilgileri…

Kolombiya Primera A Clausura maçında Envigado-Patriotas kapışması yaşanacak.  Envigado-Patriotas maçı 09 Eylül 2018 Pazar günü oynanacak. Envigado-Patriotas maçın saati 21:15. Envigado 3 puanla 19. sırada yer alıyor. Envigado’nun rakibi Patriotas ise 7 puana sahip ve listenin 15. Sırasında. Envigado’nun performansına bakacak olursak, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Patriotas ise  son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Envigado son haftadaki Patriotas karşılaşmasında  0-0 berabere kaldı. Patriotas ise Envigado kapışmasında 0-0 eşitlik bozulmadı. Envigado, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Envigado, kendi sahasında 2 gol attı, 6 gol yedi. Patriotas, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Patriotas 3 kez topu kaleye gönderirken, topu 5 kez de ağlarında gördü.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 11:08
  1. Envigado - Patriotas maçı ne zaman saat kaçta?
  2. Kolombiya Primera A Clausura maçı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya'da pompalı tüfek dehşeti! Güvenlik müdürünü öldürdüler
    1. Antalya'da pompalı tüfek dehşeti!..
    2. A Milli Takım'da sakatlık şoku!..
    3. Sizce iktidar dolardaki yükselişi..
    4. Burdur'da polisten kaçarken ters yönde..
    5. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:..
    6. Trump'ın yalanı ortaya çıktı! Meğer..
    7. Çobanların silahlı kavgası: 1 kişi öldü
    8. Ebeveynlerin ihmali dayanılır gibi..
    9. Milli helikopter T625 ile 10 milyar..
    10. ABD'li rapçi evinde ölü bulundu İşte..
    11. Emniyetten dev operasyon! Devletten..
    12. Mısır'da 75 kişiye idam cezası
    13. Bağımsız duruştan taviz verilmesin!
    14. ASELSAN'dan sağlık teknolojilerinde 2..
    15. ABD'den skandal karar! Darbeci Sisi'ye..
    16. Sisi’nin baskı politikası... Mısırlı..
    17. İstiklal Caddesi kapatılacak mı?
    18. Milletin sanatçılarına azgın azınlık..
    19. MEB sözleşmeli 20 bin öğretmen alım ön..
    20. Katil Esed varil bombasından vazgeçmiyor
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Başkan Erdoğan'dan 'ateşkes' çağrısı!
    Başkan Erdoğan'dan 'ateşkes' çağrısı!

    Günün Karikatürü

    08 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Çok tehlikeli adım! PKK Suriye'de özerklik ilan etti...
    Çok tehlikeli adım! PKK Suriye'de özerklik ilan etti...