Envigado - Patriotas maçı ne zaman saat kaçta?

Envigado - Patriotas maçının ne zaman ve saat kaçta oynanacağı merak ediliyor. Envigado son haftadaki Patriotas müsabasında 0-0 berabere kaldı. Patriotas ise Envigado karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı. Yeşil sahalarda kozlarını paylaşacak olan Envigado – Patriotas maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde. İşte Envigado – Patriotas maçında son durum bilgileri…

Kolombiya Primera A Clausura maçında Envigado-Patriotas kapışması yaşanacak. Envigado-Patriotas maçı 09 Eylül 2018 Pazar günü oynanacak. Envigado-Patriotas maçın saati 21:15. Envigado 3 puanla 19. sırada yer alıyor. Envigado’nun rakibi Patriotas ise 7 puana sahip ve listenin 15. Sırasında. Envigado’nun performansına bakacak olursak, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Patriotas ise son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Envigado son haftadaki Patriotas karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı. Patriotas ise Envigado kapışmasında 0-0 eşitlik bozulmadı. Envigado, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Envigado, kendi sahasında 2 gol attı, 6 gol yedi. Patriotas, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Patriotas 3 kez topu kaleye gönderirken, topu 5 kez de ağlarında gördü.