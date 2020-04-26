Enoant nedir? Enoant kansere iyi geliyor mu?

Enoant Ukrayna'nın Kırım Bölgesinde yetişen Cabernet Sauvignon cinsi siyah üzümlerin sapı, kabuğu ve çekirdeğinden elde edilen konsantre bir gıda takviyesidir. Üzümün antioksidan ve antiagaing özelliği nedeniyle çok çeşitli kullanım alanı vardır. Enoant alkol içermemesi nedeniyle çocukların, hastaların ve yaşlıların kullanabileceği bir üründür. Enoant Üzümün kabuğunda bulunan Resveratrol'ü yoğun olarak içermektedir. Resveratrolün Antikanserojen, Antioksidan, Antiviral, Antimikrobiyal, kolesterol düşürücü özellikleri bulunmaktadır. Resveratrol siyah üzümün soğuk hava koşulları, mantar enfeksiyonları gibi etkenlere bağlı olarak kendini korumak için ürettiği bir maddedir.

Üzümün çekirdeğinde bulunan diğer bir madde olan Quersetin kan yapım mekanizmasında yeri olan eritropoetin üretimini desteklemektedir. Üzümün güçlü antioksidan özelliği E vitamininden 50 kat , C vitamininden ise 30 kat daha fazladır. Aynı zamanda Enoant'ın antioksidan özelliğiyle , proinflamatuar aracıların üretimini azaltarak beyin hücrelerini koruduğu bilimsel olarak Çapa Tıp Fakültesi Sinirbilim bölümünde yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Enoant ve kemoterapi

Kemoterapi ve Radyoterapi kanser tedavisinde kullanılan vücuda ciddi zarar veren ancak kanserde alternatifi olmayan tedavi şeklidir. Kemoterapi ilaçları kanser hücrelerini hedef alırken normal hücrelere de zarar vermektedir. Kemoterapi tedavisi sırasında zarar gören hücrelerin başında;

1- Kemik İliği( Bu Nedenle Kan Değerleri Düşer)

2- Saç Hücreleri (Saçlar Dökülür)

3- Sindirim Sitemi Hücreleri gelmektedir

Doktorların kemoterapi sırasında özellikle bitkisel ürün kullanmamalarının nedeni; kullanılan Ürünün (Isırgan , Aloe Vera vb.) kanser önleyici olurken karaciğer enzimlerini bozması, normal hücreleri koruyan bir bitkisel tedavi iken kanserli hücreleri de koruması ve özellikle kemik iliğinin baskılanarak çalışmasının engellemesi gibi yan etkiler nedeniyle zaten zor olan kemoterapinin daha da içinden çıkılmaz bir hal almasını engellemektir.

Üzüm kanser tedavisinde önemli bir besindir

Enoant, yaklaşık olarak 26 kilo üzüme eşdeğer cabarnet sauvignon cinsi üzümlerden (Ukrayna'da yetişen) elde edilmiş bir gıda takviyesidir. İçeriğinde hiçbir katkı maddesi yoktur.

Enoant kemoterapi sırasında ne gibi faydalar sağlar?

- Cabarnet Sauvignon cinsi siyah üzümler ılıman iklim üzümüdür. Bu üzüm cinsi soğuk hava ve mantar enfeksiyonlarına maruz bırakılırsa kendini korumak için resveratrol adlı maddeyi yoğun olarak salgılar.

Bu madde de insan fizyolojisi üzerinde şu etkilere sahiptir:

Kanser önleyici ajan olarak literatürlere geçmektedir

Çok kuvvetli bir Antioksidandır.

Kemik iliğini koruyan ve çalıştıran ender maddelerden biridir.

- Siyah üzüm halk arasında kan yapıcı ve karaciğeri koruyucu olarak bilinir. Antioksidan aktivitesiyle karaciğer korunur.

- Siyah üzümün içeriğindeki etken maddeler vücutta birikmez, suyla parçalanıp atılır, zehir (toksik) etkisi göstermez.