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Aktüel Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in kurtuluş anını paramedik Tolga Ünsel anlattı:
Aktüel

Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in kurtuluş anını paramedik Tolga Ünsel anlattı:

"Elif'e ilk bakıldığında hareketsizdi. Maalesef cansız bir beden olarak düşünülüyordu. Ancak tam çıkarma esnasında gözlerinin hareket ettiğini fark ettik. Daha sonra ufak bir hareketini fark edip canlı olduğunu gördük. Bizim için gerçekten mucizeydi"

Yeniakit Publisher
2020-11-02 12:31:50 -
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in kurtuluş anını paramedik Tolga Ünsel anlattı:

İZMİR (AA) - İzmir'deki depremde 65 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'i hareketsiz bulan kurtarma ekipleri, küçük kızın bir göz hareketini görerek mucizeye tanıklık etti.

Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibi'nde (UMKE) görevli paramedik Tolga Ünsel, Elif Perinçek'in kurtuluş anlarını AA ekibine anlattı.

Elif'e ilk müdahaleyi yapan ekipte yer alan Ünsel, 65. saate yaklaştıkları anda umutlarını yavaş yavaş kaybetmek üzere olduklarını ifade etti.

Ünsel, AFAD ekibinin enkazda deliği açıp bir bebek tespit ettiğinde saatlerin 07.54'ü gösterdiğini dile getirerek, "Elif'e ilk bakıldığında hareketsizdi ve çok küçük bir yapıya sahipti. Maalesef cansız bir beden olarak düşünülüyordu. Ancak tam çıkarma esnasında gözlerinin hareket ettiğini fark ettik. Daha sonra ufak bir hareketini fark edip canlı olduğunu gördük. Bizim için gerçekten mucizeydi." dedi.

Elif'i 08.05'te delikten çıkardıklarını ifade eden Ünsel, ilk müdahaleyi deliğin başında yaptıklarını, travma tahtası ile boyunluk taktıklarını ve üstünü örterek sahra hastanesine aldıklarını aktardı.

Hastanede tüm tıbbi bakımları yapılan bebeğin damar yolunun açıldığını ve serum takıldığını, oksijen takviyesi yapıldığını anlatan Ünsel, bebeğin ambulans ekiplerince 08.12 itibarıyla Ege Üniversitesine nakledildiğini dile getirdi.

- "Tedbir amaçlı yoğun bakımdaymış"

"Elif beklediğimizden daha iyi çıktı." diyen Ünsel, "Tıbbi uç noktamızdan ambulansımıza alırken bir UMKE'ci arkadaşımızın parmağını tutuyordu, yani o kadar iyiydi. Hastaneden de bilgi aldık gerekli bakımları yapılmış tedbir amaçlı yoğun bakımdaymış." dedi.

Ünsel, arama kurtarma çalışmalarında ilk 72 saatin çok önemli olduğunu, ekiplerin 1 dakika durmadan çalıştığını, tek isteklerinin canlı bedenlerle enkaz alanından ayrılmak olduğunu söyledi.


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