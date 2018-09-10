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Enginarın inanılmaz faydaları

Enginarın faydaları nelerdir? işte enginarın inanılmaz faydaları...

10 Eylül 2018 Pazartesi 21:43
Enginarın inanılmaz faydaları

EN BÜYÜK FAYDASI YAPRAĞINDA

Yaşar Üniversitesi MYO Gıda Teknolojisi Program Sorumlusu Dr. Eylem Ezgi Fadıloğlu, sebze veya meyvenin, mineral bolluğu bakımından enginarla yarışamayacağını kaydederek "100 gram taze ve çiğ enginar 60 kaloridir. Üç gram protein, 7,8 gram karbonhidrat ve 0,2 gram yağ içerir.

Kolesterol içermez, posa içeriği yüksektir. Potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, demir yönünden zengindir ve A, B1, B6, K ve C vitaminleri içerir. 1 orta boy çiğ enginar günlük demir ihtiyacının yüzde 9’unu karşılayacak kadar demir içerir. Yağlı bitkiler hariç hiçbir sebze ve meyve, mineral bolluğu bakımından enginarla yarışamaz” dedi.

SAYISIZ FAYDASI VAR

Enginarın karaciğer fonksiyonlarının düzenlenmesinde önemli bir rol oynadığını belirten Fadıloğlu, şöyle konuştu: "Karaciğeri koruyan flavonoidler içeren enginar, karaciğerdeki dokuların ve hücre zarlarının içinde meydana gelen oksitlenmeyi azaltır. Karaciğer fonksiyonlarının düzenlenmesinde önemli rol oynar.

İdrar söktürücü özelliğinden dolayı böbreklerin çalışmasını düzenler, vücuttaki istenmeyen sıvıların atılmasını kolaylaştırır. İçerdiği kuarsetin, rutin, gallik asit ve sinarin sayesinde kanser, kalp hastalığı, yüksek kolesterol gibi önemli hastalıklardan vücudu koruyan enginar, içerdiği inülin adlı maddeyle, kandaki şeker düzeyini de düşürür.

Ayrıca içerdiği potasyum, vücutta bulunan sodyum-potasyum dengesini olumlu etkileyerek, tansiyonu dengede tutar. Karın ağrısı, mide bulantısı, şişlik hissi, iştah kaybı gibi sindirim sorunlarını gidermeye yardımcı olur. Mide ve bağırsakları temizler, romatizma şikayetlerini azaltır. Yağ oranı düşük olduğu için diyet yapanlar için vazgeçilmez bir gıda. Vücut hücrelerini yenileyerek yaşlanmayı da geciktirir."

EN BÜYÜK FAYDASI YAPRAKLARINDA

Enginarın yaprakları ile birlikte tüketilmesi gerektiğininin altını çizen Dr. Fadıloğlu, tüketim konusunda şunları söyledi:

"Enginarın taç yapraklarında, gövdesine oranla 8 kat daha fazla sinarin bulunur. Sinarin, kolesterolün düşmesine ve sindirim sistemine katkıda bulunur. Bu nedenle enginarın yaprakları ile birlikte tüketilmesi sağlık açısından daha faydalı. Sinarin ayrıca, safra üretimini uyarmak için kullanılırken, yağların sindirilmesini de sağlar. Ancak safra taşı olan kişiler enginar yaprağını dikkatli kullanmalı.

Zeytinyağlı enginara iç bakla, havuç, patates ilave ederek besin değerini ve lezzetini artırabilirsiniz. Ayrıca etle pişirerek protein değerini artırabilirsiniz. Enginarın faydalarını muhafaza edebilmesi için doğru şekilde hazırlanıp tüketilmesine dikkat edilmelidir.

Uzun süre pişen sebzelerde vitamin kaybı fazla olduğundan hafif diri bırakılmalı, pişirme süreleri uzun tutulmamalı. Enginardaki A vitamininin vücutta kullanılabilmesi için bir miktar zeytinyağı gerekir. Ortalama bir enginar başına bir tatlı kaşığı yağ yeterli. Bu şekilde yağda eriyen vitaminlerin vücutta kullanılması mümkündür."

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 21:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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