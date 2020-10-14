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Gündem Engin Yıldırım AYM üyeliğinden istifa etti mi?
Gündem

Engin Yıldırım AYM üyeliğinden istifa etti mi?

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım görevden alındı mı? AYM üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından "Işıklar yanıyor" paylaşımı yaparak darbe imasında bulunmuştu. Engin Yıldırım’ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye ayağa kalktı. Peki Engin Yıldırım AYM üyeliğinden istifa etti mi?

Yeniakit Publisher
2020-10-14 09:32:00 - 2020-10-14 09:32:52
Engin Yıldırım AYM üyeliğinden istifa etti mi?

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya Twitter hesabından yaptığı "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası her kesimden tepki geldi. AYM üyesi Engin Yıldırım, darbe imalı paylaşımını gelen tepkilerin ardından  sildi. Kamuyunda istifası yoğun bir şekilde istenilen Engin Yıldırım’ın istifa edip etmeyeceği merak edilirken, bir son dakika gelişmesi yaşandı. Anayasa Mahkemesi tüm üyeleri ile saat 14.00'te gündemsiz toplanacak. AYM toplantısında Engin Yıldırım’ın istifasının konuşulacağı tahmin ediliyor.

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım kimdir?
Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım kimdir?

Biyografi

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım kimdir?

 

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