Engin Verel, dibe vuran Ali Koç ve yönetimine ayar verdi

Akşam Gazetesi yazarı Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Engin Verel, Fenerbahçe yönetimi hakkında çok sert ifadelerde bulundu. Verel, "Ali Koç, "Hükümet istifa" tezahüratlarını savunuyor "Yönetim istifa" diyebilir taraftar ama "Hükümet istifa" dememeli. Tribüne siyaset sokarsanız, çuvallarsınız." dedi.

İşte Engin Verel'in açıklamaları:

Mali genel kurulda yaşanan kavga sırasında birisi "Koskoca Fenerbahçe'yi ne hale getirdiniz!" diye isyan ediyordu. Evet Ali Koç'un yönettiği Fenerbahçe ne yazık ki 5 yılda ne hale geldi... 'Ali Koç'un yönettiği' diyorum, çünkü biliyorum ki Koç'un yönetime aldığı kendi adamları ve ona itiraz edip, "Yanlış yapıyorsun" diyecek kimse yok etrafında. Biz medyadan zaman zaman bu hataları dile getirdiğimizde de "Fenerbahçe düşmanı" ilan ediliyoruz. O kadar çok yanlış var ki, birkaç tanesini sıralayayım:

1 Ali Koç 'İstifa' çağrıları üzerine 'Ben gideceğim ama başkan adayı yok. Ayrıca böyle bir zamanda gidersem kulüp zor durumda kalır' mealinden komik bir açıklama yaptı. Bunca başarısızlığa rağmen hala kendini vazgeçilmez sanan Koç'un içine düştüğü gülünç duruma fazla yorum yapmaya gerek yok.

2 Daha önce de yazdım Ali Koç, "Hükümet istifa" tezahüratlarını savunuyor "Yönetim istifa" diyebilir taraftar ama "Hükümet istifa" dememeli. Tribüne siyaset sokarsanız, çuvallarsınız. Zira Fenerbahçe'yi tutan her görüşten, her dinden, ırktan, dilden, mezhepten insan var. Siz kendi doğrularınızın genel doğru olduğunu dayatırsanız, başkası da kendi doğrularını size dayatır. Hoşunuza gider mi? Cumhurbaşkanı'nın, G.Saray'ı kabul ettiğinde söylediği sözleri ve tespitlerini de "Cumhurbaşkanı G.Saray'ı korudu" şeklinde yorumlamak akılsızlıktır.

3 Uğur Dündar'ı gençliğimden beri tanırım. Siyasi çizgisi belli. Ama bu çizginin çizileceği yer Fenerbahçe Spor Kulübü Divan Başkanlığı makamı değildir. Siyaset yapacaksan istifa eder gidersin, siyasetini yaparsın. O koltukta oturduğun zaman siyaset yaparsan, ayrıştırıcı, bölücü, ötekileştirici olursun. Yani o kürsü siyaset yapma yeri değildir, Fenerbahçelilik yapma yeridir. Divan kurulunda seçilip, mali genel kurulda kendini oylattırmak da ayrı bir komedi.

4 Her seferinde başarısızlığa kılıf bulup, "Aslında ben şampiyon olacaktım ama engellendim" numarasıyla, sanal düşmanlar yaratıp, başarısızlığı başkasına maletmeye çalışmayın. Kongrede "Tayyip Erdoğan Fenerbahçe'ye zarar verdi" gibi deli saçması konuşmalar yapılıyor. Tayyip Erdoğan iyi bir Fenerbahçeli'dir. İlk başbakanlığı döneminde F.Bahçe'ye verilen cezanın fazla olduğunu söylediği için Trabzonspor Başkanı Özkan Sümer istifa etmiştir. Şike davası sürecinde de Fenerbahçe'nin küme düşmesine karşı mücadele vermiştir.

5 Evet Tayyip Erdoğan iyi bir Fenerbahçeli'dir ve iyi bir sporseverdir. Kulüplerin çıkarına olacak her talebe olumlu karşılık vermiştir. Gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı döneminde, gerekse diğer görevlerdeyken sadece Fenerbahçe'nin değil her zaman sporun ve sporcunun gerçek anlamda yanında olmuştur. Aziz Yıldırım'ın amatör şubeler için vergi iadesi talebini de onaylayan kendisidir. Yıllardır alınamayan arazisinin alımında da her türlü desteği vermiştir.

6 Hal böyleyken Sayın Cumhurbaşkanı'nı düşman ilan etmek gaflettir, delalettir, ihanettir. Yani Erdoğan eski futbolcu diye 10 kişi kalmış Beşiktaş'tan yediğiniz 4 golü engellemesini ya da iki maçta da gol atamadan 3-0 kaybettiğiniz G.Saray'a gol atmasını istiyorsanız artık o çoktan jubile yaptı (!) Tabi bir de kendi sahanızda yenemeyip, şampiyonluk kaybettiğiniz Sivas maçı var. Küme düşen takımlara verdiğiniz puanlar var. Bunların hepsinin suçu Cumhurbaşkanı'nda canım!..

7 Şunu kafanıza yazın, kulağınıza da küpe yapın. Siyasetçinin takımı olur ama takımın siyaseti olmaz. Asker de takım tutar, polis de tutar, siyasetçi de tutar, hırsız da tutar, arsız da tutar. Ama kulüp siyaset yaparsa işte o mali genel kurulda gördüğümüz nahoş olaylar başlar. Bu yanlışlar devam ederse Allah korusun, spor spor olmaktan çıkar, kulüp de kulüp olmaktan. Aklınızı başınıza alın.

8 Ali Koç her sezon başında 'Yap-boz' oynuyor. Üstelik bunu takımın daha hocası belli olmadan yapıyor. Cocu gitti, Koeman gitti, Yanal gitti, Bulut gitti, Belözoğlu gitti, Pereira gitti, Jesus gitti... Bir sen kaldın bir de sportif başarı anlamında enkaz haline gelmiş Fenerbahçe. Jesus'un verdiği isim listesinde 4 ya da 5'inci oyuncuları aldın. Başarısız olunca da fatura ona kesildi. Bunu da söyleyen senin çok samimi bir arkadaşın. Fenerbahçe'ye Jesus'u getiren eski idareci. Kim olduğunu sen de çok iyi biliyorsun.

9 Son sözüm de Aziz Yıldırım'a. Mali genel kuruldan önce böyle bir açkılama yapması yanlış. Ne 'Adayım' diyorsun, ne de 'Şu aday olacak ben de destekleyeceğim' diye bir projen var. Fenerbahçe'nin 'Kanaat Önderi' olarak kendini görüyorsan ona göre bir açıklama yap. Yok muhalif olarak görüyorsan aday ol ya da adayını açıkla ve öyle çık ortaya. Ya da hiç konuşma.

Olağan Mali Genel Kurul'da konuşan Şirzat Şükrü Öğüt'ün hedefinde Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar vardı. Öğüt, "Fenerbahçe siyaset üstüdür. Yüksek Divan Kurulu Başkanı olduğunuz günden bugüne kadar siyaset konuştuğunuzun yarısı kadar keşke F.Bahçe için medyada konuşsaydınız. Sayın Uğur Dündar, F.Bahçe'nin birleştirme gücü olarak yola çıktınız ama günün sonunda F.Bahçe'nin ayrıştırıcı gücü olma yolunda ilerliyorsunuz" ifadelerini kullandı