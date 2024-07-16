Engin Polat'la ilgili şoke eden o bilgi ortaya çıktı! Meğer anneannesinin üzerine...

Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel, Engin Polat'ın vergi kaçırma skandalını detaylandırdı. Ağırel, Engin Polat'ın anneannesi Zehra Yılmaz'ın üzerine şirketler kurup 489 milyon TL sahte fatura kestirerek vergi kaçırdığını belirtti. Ayrıca, Polat'ın sanal bahis paralarını akladığını ve bu paraların büyük bölümünün yasal olmayan yollarla elde edildiğini ifade eden Ağırel, iddianamenin zayıf olmasına rağmen ortada net bir hırsızlık durumunun bulunduğunu vurguladı. İşte Murat Ağırel'in yazısının ilgili bölümü:

"Engin Polat, anneannesi Zehra Yılmaz’ın üzerine dahil şirketler kurup 489 milyon TL sahte fatura kestirip vergi kaçırmış, şoför olarak çalışan Engin Polat’ın yeğeni Engin Polat’ın hesabına 33 milyon TL para yatırmış.

Soruşturmaya konu kişi ve şirketlerin tahsilat verileri toplamı 1.2 milyar TL iken fiili ödeme verileri toplamı 850 milyon lira olarak gösterilmiş.

400 milyon liradan fazla para var ortada. Polat ailesinin şirketleri ile birlikte sabun, krem gibi kozmetik ürünler satarak elde ettiği iddia edilen 1.2 milyar TL paranın tamamının yasal yollar ile elde edildiği düşünülmüyor.

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Bu paranın büyük bölümünün sanal bahis parası olduğunu Engin Polat önderliğinde bir örgütün bu parayı resmi şirketler vasıtasıyla akladığını düşünülüyor.

İddianame zayıf ve yetersiz. Ancak ortada “Suçsuzlar, raporlar tertemiz geldi, beraat edecekler, hakları yendi” gibi sapla samanın birbirine gireceği durum da yok. Ortada net olan bir hırsızlık durumu var.

(...) Ek klasörleri inceliyorum. İncelemem bitince tekrar yazacağım. İddianameye göre “örgüt lideri” Engin Polat ve “örgütün üst düzey yöneticileri” haricindeki kişilerin Dilan Polat da dahil adli kontrol ile tahliye olması gerekiyor."