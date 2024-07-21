Engin Polat'a bir dava daha açıldı! İşte istenen ceza

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre olay, 2021 yılında yaşandı. Tufan Yılmaz adlı bir kişi 0850 ve 444 numaralı telefonlardan arandı.

Whatsapp üzerinden aranan Yılmaz'a Engin Polat'ın başında olduğu iş organizasyonları kapsamında bahis oyunları oynatmak üzere bayilik verileceği yönünde teklif yapıldı.

Teklife olumlu yaklaşan Tufan Yılmaz, Engin Polat'la önce whatsapp üzerinden konuştu, sonrasında aynı yılın haziran ayında İstanbul Tuzla'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sırasında Polat, 1 milyon lira teminat yatırması karşılığında bahis oyunları oynatması için bayilik verme teklifinde bulundu.

Yurt dışından gelecek paraların alınıp kendisinin belirleyeceği kişilere elden verilmesini sağlamak için bankalardan döviz hesabı açmasını da istedi. Bunun karşılığında komisyon alacağını da ekledi.

Engin Polat'ın teklifini kabul eden Yılmaz, çevresinden de borç alarak 618 bin lira topladı. Kendisine bahis oyunları bayiliği verileceği vaadine kanarak 1 milyona yakın parayı Polat'a elden teslim etti.

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Engin Polat 18 bin lirayı yol masrafı yapması için Yılmaz'a geri verirken, 600 bin lira ile buluşma yerinden ayrıldı. Ancak mağdur adamın ilerleyen süreçte kendisine vaat edilenler gerçekleşmediği gibi telefonlarına da bakılmadı.

Savcılık, müştekinin bahis oyunları için kendisine vaat edilen bayinin verileceği yönünde inanç beslediğini ve banka hesaplarının kullanılması karşılığı komisyon alacağını düşündüğünü ancak Engin Polat'ın hileli söylemlerle kandırarak 600 bin lira dolandırdığını belirtti.

Polat'ın "dolandırıcılık" suçundan 5 yıla kadar hapsini istedi. Engin Polat bu suç kapsamında da önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Sabah