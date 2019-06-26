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Engellilerin engelsiz filmi ’Adım Adım’ izleyici ile buluşmayı bekliyor

Çekimleri İzmir’de gerçekleştirilen ve engellilerin hayata tutunmasını konu alan ’Adım Adım’filminin yapımcısı Pelin Uzun, filmin televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacağının müjdesini verdi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:55
Engellilerin engelsiz filmi ’Adım Adım’ izleyici ile buluşmayı bekliyor

Çekimleri İzmir’de gerçekleştirilen ve engellilerin hayata tutunmasını konu alan ’Adım Adım’filminin yapımcısı Pelin Uzun, filmin televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacağının müjdesini verdi. Uzun, "Biz bu film ile hayatın her anında herkesin bir kırılma yaşayabileceğini fakat tekrar yoluna devam edebileceğini göstermiş olduk’’ dedi.


Oyuncu kadrosunda usta oyuncuların yanı sıra engelli gençlerin yer aldığı ’Adım Adım’ filmi televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye’de engellileri başrollere taşıyan ilk uzun metrajlı film olan Adım Adım, 2015 yılında çekimleri tamamlanmış, 2016 yılında vizyona girmiş ve ilk prömiyerini Hindistan Film Festivali’nde yapmıştı. Dünya genelinde yaklaşık 600 filmin seçildiği festivalde yapımcılığını ve yönetmenliğini Pelin–Sinan Uzun çiftinin üstlendiği film, festivale seçilen tek Türk filmi olma özelliğini taşıyor. Londra, Afrika, Miami, Sırbistan, Antalya gibi birçok film festivalinde de yer alan film, Antalya Film Festivali’nde özel gösterim aldı.


Dans ile hayat bulan beş engelli gencin hikayesini anlatan filmde Haldun Dormen, Asuman Dabak, Süreyya Kilimci, Gazi Şeker ve Zeynep Gülmez gibi usta oyuncular yan rollerde yer alırken, görme engelli Ümran Sevinç, trafik kazası sonucu omurilik felci olan Sefa Öztürk, Down sendromlu Can Ayan, bedensel engelli Bora Acar Zöngür ise ana oyuncu olarak karşımıza çıkıyor.


İzleyicilerden ve engelli ailelerinden yoğun teşekkür ve tebrik aldıklarını belirten yapımcı Pelin Uzun, filmin önümüzdeki günlerde televizyon ekranlarında izleyicileri ile buluşacağının müjdesini verdi. Genellikle film ve dizilerde yer alan engellileri oyuncuların canlandırdığını fakat bu filmde bir ilke imza atılarak gerçek engellilerin performans gösterdiğini belirten Uzun, "Bizim amacımız durumu normalleştirmek, bu doğrultuda da sağlıklıyken kaza geçirip, ardından hayatını farklı şekilde yaşamak zorunda kalan insanlar için filmimizin umut ışığı olması. Çünkü o an çok karanlık bir an oluyor. Bir daha asla hayatlarının eskisi gibi olamayacağını, eskisi gibi yaşayamayacaklarını düşünüyorlar. Biz bu film ile hayatın her anında herkesin bir kırılma yaşayabileceğini fakat tekrar yoluna devam edebileceğini göstermiş olduk. Filmin nereden izleyebileceği yönünde sosyal medyadan 10 binlerce mesaj alıyoruz. Görüşmede olduğumuz bazı kanallar var, en kısa zamanda bir televizyon kanalı ile anlaşarak taleplere de cevap verebilirsek çok mutlu olacağız’’ dedi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:55
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