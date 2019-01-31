Engelliler daha az primle emekli olabilir

Soru: Ben 1.4.1994 ile 31.12.1996 tarihleri arasında vergi mükellefi ve esnaf Bağ-Kur sigortalısı oldum. Eşim 2007 yılında vefat ettikten sonra işyerinin vergi kaydını üzerime aldım. Ben yüzde 60 oranında engelliyim. Ne zaman emekli olabilirim? Mustafa K.

Cevap: Bağ-Kur sigortalılarının engelli şartlarından emekli olmaları için ödemeleri gereken prim gün sayısı engellilik derecesine göre değişiyor. İlk defa sigortalı olduğu tarih 1994 yılı olan engelli sigortalının engellilik oranı yüzde 60 ve üzerinde ise 3960 gün primle emekli olabiliyor. Engellilik oranı yüzde 50-59 aralığında ise 4320 gün prim ödemeleri gerekiyor. Engellilik oranı yüzde 40-49 aralığında ise 4680 gün prim ödemesi varsa emekli olabiliyor. Engelli Bağ-Kur sigortalısının engellilik derecesi tespitini de SGK sağlık kurulu yapıyor. Verdiğiniz bilgilere göre prim gün sayısını tamamlamış görünüyorsunuz. Emeklilik için Bağ-Kur dosyanızın bulunduğu SGK Müdürlüğüne engelli emeklilik dilekçesi verin ve emeklilik işlemlerinin başlatılmasını sağlayın.