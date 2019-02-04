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Enflasyon verisine dolar ve eurodan ilk tepki!

Enflasyon verisinin artış göstermesinin ardından dolar 5,24 seviyesini gördü. Dolar şu sıralar 5,23'ten euro ise 5,99'dan işlem görüyor.

04 Şubat 2019 Pazartesi 16:03
Enflasyon verisine dolar ve eurodan ilk tepki!

Dolar enflasyon verisinin açıklanmasının ardından yönünü yukarı doğru çevirdi. Enflasyonun aylık 1,06 yıllık 20,35 artmasının ardından dolar şu sıralar 5,23 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar 5,24 seviyesini gördü

Dolar yeni haftaya 5,21 seviyesinden euro ise 5,97 seviyesinden başlamıştı. Enflasyon verisinin artış göstermesinin ardından dolar 5,24 seviyesini gördü. Dolar şu sıralar 5,23'ten euro ise 5,99'dan işlem görüyor.

Enflasyon rakamları nasıl geldi?

Enflasyon 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,16 arttı.

 

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 16:03
  1. Dolar
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