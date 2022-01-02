Enflasyon saat kaçta açıklanacak? 3 Ocak 2022 Pazartesi enflasyon açıklandı mı?

2021 Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TUİK enflasyonu hangi gün, saat kaçta açıklayacak? Enflasyon ne zaman ve saat kaçta açıklanacak sorusu, maaş zamları gibi belirli göstergeleri etkileyecek olması dolayısıyla araştırılmaya başlandı. Enflasyon zammı açıklamasının akabinde memur ve emeklilerin merakla beklediği enflasyon farkları belirlenecek. Peki, enflasyon ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte, aralık 2021 enflasyon rakamına ilişkin haberlerin detaylaraı.

Enflasyon oranları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

TÜİK'in açıklayacağı bu rapor, maaş zamları için kritik bir önem addedecek. Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyon rakamlarını 3 Ocak 2022 Pazartesi günü açıklayacak. Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren oranlar, maaş ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici olacak. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren aralık ayı enflasyon verisi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak 2022 tarihinde (pazartesi) açıklanacak. Böylece yılın ikinci 6 ayına ait enflasyon oranı da belirlenecek.

Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren ocak-haziran dönemi enflasyon rakamı, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ve dolaylı etkileyecek. Aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 8,54 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 14,60 aralığında yer aldı.

2022 memur emekli zammı ne kadar?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.