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Ekonomi Enflasyon oranı ne oldu? Aralık 2021 enflasyon oranı son durum
Ekonomi

Enflasyon oranı ne oldu? Aralık 2021 enflasyon oranı son durum

Milyonların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Peki, enflasyon oranı kaç oldu?

Yeniakit Publisher
2022-01-03 10:05:00 - 2022-01-03 10:43:11
Enflasyon oranı ne oldu? Aralık 2021 enflasyon oranı son durum

Merakla beklenen enflasyon oranı belli oldu. Peki, 2021 aralık ayı enflasyonu kaç oldu?

Enflasyon oranı ne oldu? Aralık 2021 enflasyon oranı son durum

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2021'de aylık bazda yüzde 13,58, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 19,08 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 36,08, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 79,89 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2021 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 19,6, yurt içi üretici fiyatları yüzde 43,86 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 13,58, Yİ-ÜFE yüzde 19,08 yükseldi.

TÜFE, Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08, Yİ-ÜFE ise yüzde 79,89 artış gösterdi.

 

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