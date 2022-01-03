Enflasyon ne kadar oldu son dakika! 2021 Aralık enflasyon oranı ne kadar?
Aralık 2021 enflasyonu kaç çıktı? Son dakika haberi: Milyonlarca emekli ve memurun heyecanla beklediği Aralık ayı enflasyon verisi belli oldu. Peki aralık 2021 ayı enflasyon ne kadar oldu? memur ve emekli zammı enflasyon oranı ne kadar? İşte 2021 Aralık ayı enflasyon oranı.
Aralık 2021 enflasyonu ne kadar oldu? Son dakika! Milyonlarca emekli ve memur zam oranlarını etkileyecek Aralık enflasyonu belli oldu. Enflasyon aralıkta yüzde 13,58 artarken yıllık bazda yüzde 36,08 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2021 dönemi ile yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı. Memur ve emeklinin maaşlarına yılın ilk yarısında yapılacak zam oranı da böylelikle netlik kazandı. 2021 yılı temmuz-kasım döneminde, enflasyon temmuzda 1,8, ağustosta 1,12, eylülde 1,25, ekimde 2,39, kasımda 3,51 olmak üzere toplam 10,07 olarak gerçekleşmişti.