Enflasyon açıklamasına dolardan ilk tepki Merkez Bankası'nın 2019 enflasyon tahmini sonrası güne 5,32 seviyesinde başlayan dolar, 5,28'e kadar geriledi.

Dün 5,30 - 5,36 bandında dalgalanan Dolar/TL yeni güne hafif geri çekilmeyle 5,30 civarında başladı, ardından 5,32'ye yükseldi. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini 14,6 olarak açıklamasının ardından düşüşe geçen dolar 5,28 bandında seyrediyor. Enflasyon tahmini düşürüldü Yılın ilk enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, şu şekilde konuştu; "Petrol fiyatları tahminimizi 80 dolardan 63 dolara düşürdük. Yıl sonu gıda enflasyonu tahminini yüzde 13 olarak koruduk." "Enflasyon yıl sonunda yüzde 14,6, 2020'de yüzde 8,2 olarak tahmin edildi." "Enflasyonu düşürmeye odaklı sıkı para politikası duruşu ve güçlendirilmiş politika koordinasyonu altında enflasyon kademeli olarak hedefe yakınsayacak." "2019'da TL cinsi ithalat fiyatları varsayımındaki aşağı güncelleme enflasyon tahminine 0,5 puan düşürücü yönde katkı yaptı. Birim iş gücü maliyetlerindeki yukarı yönlü güncelleme 2019 enflasyon tahminine 0,4 puan yükseltici katkı yaptı." Dolar ve euro düştü Enflasyon tahmininin aşağı yönlü revize edilmesinin ardından dolar/TL 5,30'un altına indi ve 5,28'i test etti. Güne 6,09 seviyesinde başlayan Euro ise enflasyon tahminlerinin ardından 6,04 seviyelerine indi.

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