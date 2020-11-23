Enes Batur’un arabası kaç para? Enes Batur’un otomobil markası ne?

Enes Batur'un kullandığı arabanın markası ne? Sosyal medya platformu Youtube’da videolar paylaşarak parayı cebe indiren Youtuber Enes Batur, kız arkadaşı Ecenaz Üçer’in de içinde bulunduğu lüks aracıyla Etiler’de kaza yaptı. Enes Batur ve Ecenaz Üçer’in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, trafik kazasında Enes Batur ve kız arkadaşı Ecenaz Üçer’in kazanın etkisiyle panik yaşadığı öğrenildi.

Enes Batur’un arabası kaç para?

Ağaca çarpan Enes Batur’un lüks otomobili kullanılmaz hale geldi. Camaro SS marka araca sahip olan Enes Batur’un otomobilin fiyatının 1 milyon 350 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası Enes Batur'un arabasının son hali