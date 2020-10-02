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Ekonomi Enerjisa, "İşimin Enerjisi" ile çevreci ve verimli çözüm fırsatları sunuyor
Ekonomi

Enerjisa, "İşimin Enerjisi" ile çevreci ve verimli çözüm fırsatları sunuyor

Yeniakit Publisher
2020-10-02 15:26:18 -
Enerjisa, "İşimin Enerjisi" ile çevreci ve verimli çözüm fırsatları sunuyor

ANKARA (AA) - Enerjisa Enerji, müşterilerinin enerji tüketiminde tasarruf sağlayarak karbon ayak izini azaltan ve yenilebilir enerji kullanımını arttıran çözümlerini "İşimin Enerjisi" adını verdiği ürün çatısı altında tanıttı.

Enerjisa Enerji'den yapılan açıklamaya göre, enerji verimliliği uygulamaları, elektrikli araç şarj istasyonu yönetimi ve yeşil enerji sertifikasyonuna kadar birçok çevre dostu ve sürdürülebilir enerji çözümlerini "İşimin Enerjisi’" çatısı altında yeniden yapılandıran şirket, bu sayede kurumsal müşteri portföyü için katma değer zincirini genişleten çözümler sunuyor.

Enerjisa Enerji, bu sayede müşterilerinin yatırım maliyetlerinde iyileştirme hedeflerken, sunulan çözümlerden yüksek performans elde edilmesi ile müşterinin tasarrufunun da en üst düzeye çıkarabilmeyi amaçlıyor.

Müşterilerine yeşil enerji kullanımı için alternatif çözümler üreten Enerjisa Enerji, performansa dayalı uzun vadeli satış modeli ile güneş enerji santralleri (GES) kurulumu hizmeti vererek, alanında uzman ve profesyonel ekipleriyle fizibilite, projelendirme, satın alma, kurulum, işletme ve bakım süreçlerini kapsayan bir hizmet sunuyor.

Türkiye'nin en büyük şarj istasyonu ağı olan Eşarj da 350'ye yakın istasyonuyla "İşimin Enerjisi" şemsiyesi altına alınarak, elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla 2030 yılında 2,5 milyon ton karbon azaltımı sağlanması hedefleniyor.

Şirket, yeşil enerji çözümleriyle elektrik tüketimi kaynaklı sera gazı salınımlarını azaltmak ya da sıfırlamak isteyen müşterilerine "Karbon Azaltım Sertifikası" ve "Yenilenebilir Enerji Sertifikası" sunmayı amaçlarken, müşterilerin bu sertifika sayesinde yeşil enerji tüketim oranını, istekleri doğrultusunda yüzde 100'e kadar çıkarabilmesine olanak sağlıyor.

Enerjisa, enerjinin tüketildiği yerde üretilmesi yaklaşımıyla işletilen Kojenerasyon (Birleşik Isı – Güç Üretimi) sistemleri için tam kapsamlı hizmetler de sunuyor. Bu çalışmalar sonucunda müşterinin, maliyet avantajı elde etmesini ve konvansiyonel enerji üretimine göre daha verimli bir şekilde karbon salınımını azaltarak karbon ayak izini düşürmesi sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji AŞ Üst Yöneticisi Murat Pınar, "İşimizin Enerjisi" ile sektöre yön veren ve ülkenin geleceğine büyük katkı sağlayacak bir adım attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Her geçen gün müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına göre ürün portföyümüzü dizayn ediyor ve büyütüyoruz. Enerjisa Enerji olarak, hayatımızın vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri olan elektriği yönetirken toplum için uzun vadeli değer yaratmayı, yenilikçi ve çevre odaklı hareket etmeyi amaçlıyoruz. Enerji sürdürülebilirliği noktasında önemli bulduğumuz güneş enerjisi sistemlerini geliştiriyor ve çatı üstü kurulumlarımızla enerji tüketiminde müşterilerimizin tasarruf sağlamasına destek oluyoruz. Aynı zamanda müşterilerimize de, uluslararası kuruluşlar tarafından onaylanmış sertifikalarla, yeşil enerji kullanım oranlarını yüzde 100’e kadar çıkarma imkanı sunuyoruz."












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