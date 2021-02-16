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Ekonomi Enerjide insan kaynağı atılımı tam gaz
Ekonomi

Enerjide insan kaynağı atılımı tam gaz

2023 yılında Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) ilk reaktörünü devreye almaya hazırlanan Türkiye, bir yandan da santralde görev yapacak Türk mühendislerin yetiştirilmesi için yoğun çaba sarfediyor. Rusya’da eğitimlerini tamamlayan 43 nükleer mühendis, Türkiye’nin nükleer enerji serüvenine katkı sunmaya başlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 05:44:00 -
Enerjide insan kaynağı atılımı tam gaz

Ertuğrul Şahan  Ankara

Türkiye, “Milli Enerji ve Maden Politikası” vizyonu çerçevesinde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını süratle çeşitlendirmeye devam ederken, gelecek nesillerin enerjide söz sahibi olması için de eğitim faaliyetlerine hız verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in nükleer enerji alanında kalifiye iş gücü oluşturmak için özel önem verdiği eğitim programı kapsamında yeni nükleer mühendisler de diplomalarını aldı.

Türkiye'nin en başarılı üniversitelerinden seçildiler

2010 yılında Akkuyu NGS için Rusya ile imzalanan Hükümetlerarası Anlaşma kapsamında Akkuyu’nun işletmesinde çalışmak üzere Türkiye’deki üniversitelerde fen bilimleri ve mühendislik öğrenimi gören öğrenciler arasında yazılı sınavlar ve mülakatlarla yapılan seçimle Rusya’ya nükleer mühendislik eğitimi almaları amacıyla öğrenciler gönderildi. ODTÜ, Boğaziçi, İTÜ, Ankara, İstanbul, Ege, Erciyes, Çukurova, Karadeniz Teknik ve Dicle gibi yurdun dört bir yanına dağılmış başarılı üniversitelerde okuyan gençlerden seçilen bu öğrenciler, Türkiye’deki eğitimlerinden vaz geçerek en baştan yeni bir eğitim programına adım attılar.

 

6.5 yıl eğitim aldılar

Seçilen öğrenciler nükleer enerjinin kalbi olarak bilinen Moskova Nükleer Fizik ve Mühendislik Enstitüsü MEPhI’nin Moskova ve Obninsk şehirlerinde bulunan kampüslerinde toplam 6,5 yıl süren zorlu bir eğitime tabi tutuldu. İlk yıl Rusça hazırlık ve 5,5 yıl süren uzmanlık eğitimi ile staj programı alan gençler, dünyanın farklı ülkelerindeki benzer projeler için gönderilen öğrencilerle birlikte eğitim aldı. Programa, 2015 yılında Saint Petersburg’daki Saint Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesi de dâhil olurken, 6,5 yıl süren bu programdan mezun olanların diplomalarına Türkiye’de YÖK tarafından bütünleşik lisans ve yüksek lisans eğitimi olarak denklik veriliyor.

43 öğrenci bugün mezun oluyor

2011-2016 yılları arasında MEPhI’ye nükleer mühendislik eğitimi için gönderilen öğrencilerden 2018 yılında 35, 2019 yılında 53, 2020 yılında ise 55’i mezun olurken, genç mühendislerin 43’ü ise bugün mezun oluyor. Böylece toplam mezun sayısı 186’ya ulaşırken, lisans düzeyinde 2022 yılında ise 58 genç daha mezun olacak. 2019 ve 2020 yıllarında ise Saint Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesi’ne nükleer enerji alanında bu kez yüksek lisans eğitimi için toplam 47 öğrenci gönderildi. Bu öğrencilerden 22’si bu yıl içinde mezun olacak. 25 öğrenci ise 2022’de yüksek lisansını tamamlayacak. Bu yıl ayrıca 25 öğrencinin daha gönderilmesi planlanıyor. Mezun olarak Akkuyu Nükleer Anonim Şirketinde göreve başlayan genç uzmanlar Akkuyu Santralinin inşaatında aktif şekilde görev alarak, işletmesinde yer alacakları tesisin kurulumuna da tanık olma şansı yakalıyorlar.


Yeni Akit Gazetesi
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