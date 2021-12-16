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Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Uzman Yardımcılığı giriş sınavı duyurusu
Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Uzman Yardımcılığı giriş sınavı duyurusu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Uzman Yardımcılığı sınavı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 14:27:00 -
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Uzman Yardımcılığı giriş sınavı duyurusu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatında (ANKARA) görev yapmak üzere Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 7 ila 9. dereceden toplam 20 adet Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı kadrosuna sözlü sınav ile personel alınacak olup kadrolara ilişkin grup numarası, öğrenim dalı, sayısı, sözlü sınava çağrılacak aday sayısı ve KPSS puan türleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

GRUP NUMARASI: 1
ÖĞRENİM DALI: Hukuk
SAYISI: 3
SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI: 12
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP4

GRUP NUMARASI: 2
ÖĞRENİM DALI: Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi
SAYISI: 3
SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI: 12
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP29

GRUP NUMARASI: 3
ÖĞRENİM DALI: Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği
SAYISI: 3
SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI: 12
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP1

GRUP NUMARASI: 4
ÖĞRENİM DALI: Jeoloji Mühendisliği
SAYISI: 2
SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI: 8
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP1

GRUP NUMARASI: 5
ÖĞRENİM DALI: Çevre Mühendisliği
SAYISI: 2
SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI: 8
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP1 

GRUP NUMARASI: 6
ÖĞRENİM DALI: Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
SAYISI: 2
SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI: 8
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP1

GRUP NUMARASI: 7
ÖĞRENİM DALI: Makina Mühendisliği
SAYISI: 2
SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI: 8
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP1

GRUP NUMARASI: 8
ÖĞRENİM DALI: Maden Mühendisliği
SAYISI: 1
SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI: 4
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP1

GRUP NUMARASI: 9
ÖĞRENİM DALI: Endüstri Mühendisliği
SAYISI: 1
SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI: 4
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP1

GRUP NUMARASI: 10
ÖĞRENİM DALI: Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
SAYISI: 1
SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI: 4
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP34

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