Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Uzman Yardımcılığı giriş sınavı duyurusu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatında (ANKARA) görev yapmak üzere Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 7 ila 9. dereceden toplam 20 adet Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı kadrosuna sözlü sınav ile personel alınacak olup kadrolara ilişkin grup numarası, öğrenim dalı, sayısı, sözlü sınava çağrılacak aday sayısı ve KPSS puan türleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.



GRUP NUMARASI: 1

ÖĞRENİM DALI: Hukuk

SAYISI: 3

SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI: 12

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP4



GRUP NUMARASI: 2

ÖĞRENİM DALI: Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi

SAYISI: 3

SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI: 12

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP29



GRUP NUMARASI: 3

ÖĞRENİM DALI: Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği

SAYISI: 3

SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI: 12

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP1



GRUP NUMARASI: 4

ÖĞRENİM DALI: Jeoloji Mühendisliği

SAYISI: 2

SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI: 8

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP1



GRUP NUMARASI: 5

ÖĞRENİM DALI: Çevre Mühendisliği

SAYISI: 2

SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI: 8

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP1



GRUP NUMARASI: 6

ÖĞRENİM DALI: Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği

SAYISI: 2

SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI: 8

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP1



GRUP NUMARASI: 7

ÖĞRENİM DALI: Makina Mühendisliği

SAYISI: 2

SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI: 8

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP1



GRUP NUMARASI: 8

ÖĞRENİM DALI: Maden Mühendisliği

SAYISI: 1

SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI: 4

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP1



GRUP NUMARASI: 9

ÖĞRENİM DALI: Endüstri Mühendisliği

SAYISI: 1

SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI: 4

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP1



GRUP NUMARASI: 10

ÖĞRENİM DALI: Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

SAYISI: 1

SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI: 4

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP34

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