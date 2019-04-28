Enduro ve ATV Şampiyonası Fethiye’de nefes kesti Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 2.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 2. Ayak Yarışları nefesleri kesti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Fethiye Belediyesi ve Fethiye Orman Spor Kulübü tarafından Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park’ta düzenlenen şampiyonada sporcular kros, ekstrem ve enduro testten oluşan parkurda mücadele etti.

Farklı illerden 123 sporcunun katıldığı şampiyonada, bazı yarışmacılar parkurdaki engellerden geçerken finişe ulaştılar.

TMF Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonun ikinci ayak yarışlarının küçük kazalar dışında sorunsuz tamamlandığını söyledi.

Şampiyonanın 3 test etaplı ve orta zorluk derecesinde olduğunu vurgulayan Özdemir, ciddi bir kaza ve sakatlanmanın yaşanmadığını ifade etti. Şampiyonada dereceye girenlere düzenlenen törenle kupaları verildi.

2. ayak yarışlarında kategorilere göre dereceye giren sporcular şöyle:



Enduro sınıfı:

E1: 1. Sinan Memnun, 2. İbrahim Ercan Sungur, 3. Erkan Özcan

E2: 1. Eren Mert Kocaman, 2. Çağrı Aslan, 3. Murat Kökçü

E3: 1. Emre Coşar, 2. Bayram Uysal, 3. Cemil Yurt

EB: 1. Hasan Tosun, 2. Mazhar Barış Tok, 3. Şaban Özdemir

EC: 1. İbrahim Taş, 2. Şüayip Demirkıran, 3. İbrahim Duraman

EG: 1. Muhammet Çetin, 2. Mehmet Sağdıç, 3. Efe Çetin

EV: 1. Nazmi Malkoç, 2 Necmi Kozlu, 3. Bilal Kuşkonmaz

Enduro GP: 1. Sinan Memnun, 2. Emre Coşar, 3. Bayram Uysal



ATV sınıfı:

S1: 1. Haktan Özkul, 2. Hüseyin Can Şimşek, 3. Erkan Uzlaş

S1: 1. Ahmet Özgül, 2. Sona Singh, 3. Mustafa Taşkın

S3: 1. Hasan Dağdelen, 2. Zeki Emin Demir

ATV GP: 1. Ahmet Özkul, 2. Sona Singh, 3. Haktan Özkul

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