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Enduro ve ATV Şampiyonası Fethiye’de nefes kesti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 2.

28 Nisan 2019 Pazar 20:04
Enduro ve ATV Şampiyonası Fethiye’de nefes kesti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 2. Ayak Yarışları nefesleri kesti.


Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Fethiye Belediyesi ve Fethiye Orman Spor Kulübü tarafından Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park’ta düzenlenen şampiyonada sporcular kros, ekstrem ve enduro testten oluşan parkurda mücadele etti.


Farklı illerden 123 sporcunun katıldığı şampiyonada, bazı yarışmacılar parkurdaki engellerden geçerken finişe ulaştılar.


TMF Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonun ikinci ayak yarışlarının küçük kazalar dışında sorunsuz tamamlandığını söyledi.


Şampiyonanın 3 test etaplı ve orta zorluk derecesinde olduğunu vurgulayan Özdemir, ciddi bir kaza ve sakatlanmanın yaşanmadığını ifade etti. Şampiyonada dereceye girenlere düzenlenen törenle kupaları verildi.


2. ayak yarışlarında kategorilere göre dereceye giren sporcular şöyle:



Enduro sınıfı:


E1: 1. Sinan Memnun, 2. İbrahim Ercan Sungur, 3. Erkan Özcan


E2: 1. Eren Mert Kocaman, 2. Çağrı Aslan, 3. Murat Kökçü


E3: 1. Emre Coşar, 2. Bayram Uysal, 3. Cemil Yurt


EB: 1. Hasan Tosun, 2. Mazhar Barış Tok, 3. Şaban Özdemir


EC: 1. İbrahim Taş, 2. Şüayip Demirkıran, 3. İbrahim Duraman


EG: 1. Muhammet Çetin, 2. Mehmet Sağdıç, 3. Efe Çetin


EV: 1. Nazmi Malkoç, 2 Necmi Kozlu, 3. Bilal Kuşkonmaz


Enduro GP: 1. Sinan Memnun, 2. Emre Coşar, 3. Bayram Uysal



ATV sınıfı:


S1: 1. Haktan Özkul, 2. Hüseyin Can Şimşek, 3. Erkan Uzlaş


S1: 1. Ahmet Özgül, 2. Sona Singh, 3. Mustafa Taşkın


S3: 1. Hasan Dağdelen, 2. Zeki Emin Demir


ATV GP: 1. Ahmet Özkul, 2. Sona Singh, 3. Haktan Özkul

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 20:04
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