Endoskopisiz tanı dönemi

Kapsül, endoskopiye gerek kalmadan mide ve bağırsak rahatsızlıklarında erken teşhisi sağlayarak tedaviye hızlı geçiş imkânı verecek. Sabancı Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra Boston Üniversitesi’nde kendi kurduğu laboratuvarda çalışmalarını yürüten Asist. Prof. Rabia Tuğçe Yazıcıgil, önemli bir buluşa imza attı.

Nohut büyüklüğünde

Yazıcıgil, MIT’yle yürüttüğü çalışmalarında yutulabilen nohut büyüklüğünde kablosuz veri gönderen bir kapsül geliştirdi. Bu kapsül sayesinde endoskopiye gerek kalmadan başta mide ve bağırsak rahatsızlıkları daha erken teşhis edilebilecek. Böylece hastalara daha erken tanı konularak hızlı tedaviye geçilebilecek.