  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
BM kritik evreyi bitirmek için gereken aşı miktarını açıkladı
ABD'li şirketler Kovid-19'un Delta varyantı nedeniyle ofise dönüş tarihlerini ertelemeye başladı
Baraj göletinde boğulan çocuğun cesedi bulundu
Erzincan'da çocuğun alnına saplanan olta kancası itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Eğitim Endoskopisiz tanı dönemi
Eğitim

Endoskopisiz tanı dönemi

Sabancı Üniversitesi mezunu Rabia Tuğçe Yazıcıgil, Boston Üniversitesi’nde kurduğu laboratuvarda yutulabilen nohut büyüklüğünde kablosuz veri gönderen bir kapsül geliştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 22:11:00 -
Endoskopisiz tanı dönemi

Kapsül, endoskopiye gerek kalmadan mide ve bağırsak rahatsızlıklarında erken teşhisi sağlayarak tedaviye hızlı geçiş imkânı verecek. Sabancı Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra Boston Üniversitesi’nde kendi kurduğu laboratuvarda çalışmalarını yürüten Asist. Prof. Rabia Tuğçe Yazıcıgil, önemli bir buluşa imza attı.

Nohut büyüklüğünde

Yazıcıgil, MIT’yle yürüttüğü çalışmalarında yutulabilen nohut büyüklüğünde kablosuz veri gönderen bir kapsül geliştirdi. Bu kapsül sayesinde endoskopiye gerek kalmadan başta mide ve bağırsak rahatsızlıkları daha erken teşhis edilebilecek. Böylece hastalara daha erken tanı konularak hızlı tedaviye geçilebilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay