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Spor Endonezyalılar böyle duyurdu: Mesut Özil'i istiyoruz, şaka değil!
Spor

Endonezyalılar böyle duyurdu: Mesut Özil'i istiyoruz, şaka değil!

Endonezya Ligi'nde yer alan Cilegon, Fenerbahçe'de forma giyen dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mesut Özil'e talip olduklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 10:00:00 -
Endonezyalılar böyle duyurdu: Mesut Özil'i istiyoruz, şaka değil!

Fanatik'in haberine göre; Endonezya Ligi'nde yer alan Cilegon, Mesut Özil'e talip olduğunu açıkladı. Mesut Özil, Fenerbahçe'ye gelmeden önce de Asya ligi takımlarından Transfer teklifleri alıyordu.

Endonezya'nın Cilegon kulübünün sahiplerinden Rudy Salim, "Hâlâ (Mesut Özil ile) oldukça yoğun bir görüşmemiz var. Hâlâ getirmek için çalışıyoruz. Onu transfer etmek istediğimiz şeklindeki açıklamalarımız şaka değildi." dedi.

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