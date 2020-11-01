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Aktüel Endonezya Kızılhaçı İzmir depremi dolayısıyla Türkiye’ye yardıma hazır
Aktüel

Endonezya Kızılhaçı İzmir depremi dolayısıyla Türkiye’ye yardıma hazır

Yeniakit Publisher
2020-11-01 12:18:32 -
Endonezya Kızılhaçı İzmir depremi dolayısıyla Türkiye’ye yardıma hazır

CAKARTA (AA) Endonezya Kızılhaçı (PMI), İzmir’de meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye'ye yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Endonezya ajansı Antara’nın haberine göre, PMI Genel Sekreteri Sudirman Said, yıkım ve can kaybının yaşandığı depremde Türk hükümetinin talep etmesi halinde eğitimli gönüllüleriyle Türkiye’ye yardıma hazır olduklarını belirtti.

Türk Kızılayın, Açe ve Orta Sulawesi’deki deprem ve tsunami felaketlerinin üstesinden gelmek için Endonezya'ya çok yardım ettiğini hatırlatan Said, karşılıklı yardımlaşmaların, iki ülke arasındaki uzun süredir devam eden dostluğun göstergesi olduğunu ifade etti.

Said, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) üyesi olan PMI ve Türk Kızılayın afetlerin ele alınmasında birbirlerine yardımının süreceğini vurguladı.

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