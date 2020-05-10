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Endonezya'da Kovid-19 vaka sayısı 14 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 12:48:35 -
Endonezya'da Kovid-19 vaka sayısı 14 bini aştı

CAKARTA (AA) - Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 14 bini geçti.

Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, ülkede son 24 saatte 387 vaka tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 14 bin 32'ye yükseldiğini açıkladı.

Yurianto, virüs kaynaklı ölümlerin 14 artışla toplam 973'e, tedavi edilen vaka sayısının da 91 artışla 2 bin 698'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Ülkede, bugün itibarıyla 3 bölgede daha virüs tespit edilmesiyle salgının bulaştığı bölge ve şehir sayısının 373 olduğu bildirildi.

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